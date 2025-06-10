Meta* запланировала создать новую лабораторию ИИ для разработки «суперинтеллекта» — СМИ

Команду набирает лично глава компании Марк Цукерберг.Источник фото: ReutersСоздание общего искусственного интеллекта (AGI), который сможет выполнять большинство задач на уровне человека, стало приоритетом Meta*, рассказали источники Bloomberg и New York Times.Под руководством Цукерберга компания проводит реорганизацию и нанимает специалистов в новую лабораторию ИИ. По данным New York Times, в команду войдёт около 50 человек, одним из которых будет основатель Scale AI Александр Ван. До этого Bloomberg писало, что Meta* ведёт переговоры о «многомиллиардных инвестициях» в стартап.По словам собеседников агентства, Цукерберг опасается, что Meta* отстаёт от конкурентов в сфере ИИ, и до конца 2025 года планирует вложить «десятки миллиардов долларов» в работу над AGI. Он лично нанимает разработчиков в новую команду, встречаясь с «лучшими» исследователями и инженерами в области ИИ.После создания общего ИИ Цукерберг намерен интегрировать его во все продукты компании, включая социальные сети, чат-бота и «умные» очки Ray-Ban.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #meta