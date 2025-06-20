Марк Цукерберг пытался купить Safe Superintelligence Ильи Суцкевера, но не смог и теперь нанял его гендиректора — СМИ

Дэниэлу Гроссу принадлежит фонд, который инвестировал в Safe Superintelligence, �� это поможет Meta* получить в нём миноритарную долю.По данным источников CNBC, Meta* в 2025 году пыталась купить Safe Superintelligence. Когда именно проходили переговоры и какую сумму предлагали за стартап — не уточняется. Но в последнем раунде инвестиций в апреле 2025-го его оценили в $32 млрд, писала FT.Суцкевер отверг как предложение продать компанию, так и нанять его самого. Когда купить Safe Superintelligence не удалось, Meta* «схантила» его сочредителя и главу Дэниэла Гросса, сообщает издание. По словам источников CNBC и The Information, вместе с ним она наняла бывшего гендиректора GitHub Ната Фридмана.Им обоим принадлежит фонд NFDG, который инвестировал в Safe Superintelligence, а также в ИИ-поисковик Perplexity и роботехнический стартап The Bot Company от бывшего главы Cruise Кайла Фогта. Когда Гросс и Фридман присоединятся к Meta*, она также получит долю в их фонде — это поможет ей завладеть долей в тех стартапах, в которые он вкладывался.В Meta* не прокомментировали новости, но сообщили, что в «ближайшее время» расскажут больше о своих разработках в области ИИ и тех, кто присоединился к компании.Накануне Сэм Альтман рассказал, что Meta* предлагала сотрудникам OpenAI бонус в $100 млн за переход в их формирующуюся команду по созданию AGI. Также компания инвестировала $14,3 млрд в Scale AI, чтобы «схантить» его сооснователя Александра Вана, сообщало Bloomberg.Сэм Альтман (слева) и Илья Суцкевер в 2023 году. Фото: ReutersИлья Суцкевер — сооснователь OpenAI. Он ушёл из компании в мае 2024 года и в июне запустил Safe Superintelligence вместе с бывшим исследователем OpenAI Дэниэлом Леви и бывшим главой отдела ИИ-разработок Apple Дэниэлом Гроссом.Стартап занимается разработкой «безопасного суперинтеллекта». Структура коммерческая, но выручки нет и пока не предвидится: компания планирует потратить несколько лет на исследования и разработки, прежде чем выпускать и монетизировать продукты.*Meta, владеющая Instagram, Facebook, Threads и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #ильясуцкевер #safesuperintelligence