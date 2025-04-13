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Карина Пардаева
Инвестиции

Стартап Safe Superintelligence Ильи Суцкевера привлёк $2 млрд — Financial Times

Оценка компании выросла до $32 млрд, хотя готового продукта у неё нет.

На фото Илья Суцкевер. Источник фото: The New York Times
На фото Илья Суцкевер. Источник фото: The New York Times
  • Раунд возглавила венчурная компания Greenoaks Capital Partners, вложившая $500 млн. В финансировании также участвовали Lightspeed Venture Partners и Andreessen Horowitz, сообщили Financial Times источники.
  • Сделка подчёркивает интерес инвесторов к ИИ-стартапам, за которыми стоят известные исследователи или талантливые инженеры, «несмотря на нестабильную макроэкономическую обстановку в США», отмечает издание.
  • Илья Суцкевер — сооснователь OpenAI. Он ушёл из компании в мае 2024 года и в июне запустил Safe Superintelligence вместе с бывшим исследователем OpenAI Дэниэлом Леви и бывшим главой отдела ИИ-разработок Apple Дэниэлом Гроссом.
  • Стартап занимается разработкой «безопасного суперинтеллекта». Структура коммерческая, но выручки нет и пока не предвидится: компания планирует потратить несколько лет на исследования и разработки, прежде чем выпускать и монетизировать продукты.
  • В сентябре 2024 года Safe Superintelligence привлекла $1 млрд инвестиций от NFDG, a16z, Sequoia, DST Global и SV Ange. Компанию тогда оценивали в $5 млрд.
  • В феврале 2025 года источники Reuters сообщили о планах Safe Superintelligence получить оценку в $20 млрд. В ходе переговоров об инвестициях оценка компании выросла до $30 млрд.

#новости

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