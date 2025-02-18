Оценка Safe Superintelligence Ильи Суцкевера выросла до $30 млрд в ходе переговоров об инвестициях — Bloomberg

В сентябре 2024 года стартап оценивали в $5 млрд.По данным источника Bloomberg, он планирует привлечь более $1 млрд по оценке свыше $30 млрд. Возглавит готовящийся раунд венчурная компания Greenoaks Capital Partners: она собирается вложить $500 млн. Среди других проектов в её инвестпортфеле — разработчики ПО для работы с данными Databricks и Scale AI.В начале февраля 2025 года Reuters сообщало, что обсуждается оценка в $20 млрд, но размер инвестиций тогда не озвучивали. По словам Bloomberg, суммы ещё могут измениться.Илья Суцкевер — сооснователь OpenAI. Он ушёл из компании в мае 2024 года и в июне запустил Safe Superintelligence вместе с бывшим исследователем OpenAI Дэниэлом Леви и бывшим главой отдела ИИ-разработок Apple Дэниэлом Гроссом.Стартап занимается разработкой «безопасного суперинтеллекта». Структура коммерческая, но выручки нет и пока не предвидится: компания планирует потратить несколько лет на исследования и разработки, прежде чем выпускать и монетизировать продукты.Зато у Safe Superintelligence уже есть $1 млрд инвестиций от NFDG, a16z, Sequoia, DST Global и SV Angel, которые компания привлекла в сентябре 2024 года.Гросс, Суцкевер и Леви. Источник: Reuters#новости #ильясуцкевер #safesuperintelligence
Потом этот пузырь ИИ лопнет. Как с доткомами было.
Пора вставать в шорт, я тоже жду этого обвала. Ну хоть не на шорте заработать, так хоть закупиться на распродаже :)
@Суцкевер Семен - Fond&Flow Семён, семейное дело растёт 😉
Снова дядя что-то мутит.. Хоть бы поделился
Какой продукт/услугу этот Safe Superintelligence показал хотя бы в статусе MVP, чтобы так быстро надуваться по капитализации?
Это венчур, чтобы надуться по капитализации можно просто надувать щёки.
Ох уж эти русские программисты