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Полина Лааксо
Инвестиции

Оценка Safe Superintelligence Ильи Суцкевера выросла до $30 млрд в ходе переговоров об инвестициях — Bloomberg

В сентябре 2024 года стартап оценивали в $5 млрд.

  • По данным источника Bloomberg, он планирует привлечь более $1 млрд по оценке свыше $30 млрд. Возглавит готовящийся раунд венчурная компания Greenoaks Capital Partners: она собирается вложить $500 млн. Среди других проектов в её инвестпортфеле — разработчики ПО для работы с данными Databricks и Scale AI.
  • В начале февраля 2025 года Reuters сообщало, что обсуждается оценка в $20 млрд, но размер инвестиций тогда не озвучивали. По словам Bloomberg, суммы ещё могут измениться.
  • Илья Суцкевер — сооснователь OpenAI. Он ушёл из компании в мае 2024 года и в июне запустил Safe Superintelligence вместе с бывшим исследователем OpenAI Дэниэлом Леви и бывшим главой отдела ИИ-разработок Apple Дэниэлом Гроссом.
  • Стартап занимается разработкой «безопасного суперинтеллекта». Структура коммерческая, но выручки нет и пока не предвидится: компания планирует потратить несколько лет на исследования и разработки, прежде чем выпускать и монетизировать продукты.
  • Зато у Safe Superintelligence уже есть $1 млрд инвестиций от NFDG, a16z, Sequoia, DST Global и SV Angel, которые компания привлекла в сентябре 2024 года.
Гросс, Суцкевер и Леви. Источник: Reuters
Гросс, Суцкевер и Леви. Источник: Reuters

#новости #ильясуцкевер #safesuperintelligence

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21 комментарий
Влад Шушкевич

Потом этот пузырь ИИ лопнет. Как с доткомами было.

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Vitaliy K

Пора вставать в шорт, я тоже жду этого обвала. Ну хоть не на шорте заработать, так хоть закупиться на распродаже :)

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Вадим Д.

@Суцкевер Семен - Fond&Flow Семён, семейное дело растёт 😉

2
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Суцкевер Семен - Fond&Flow

Снова дядя что-то мутит.. Хоть бы поделился

3
1
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Владимир Песоцкий

Какой продукт/услугу этот Safe Superintelligence показал хотя бы в статусе MVP, чтобы так быстро надуваться по капитализации?

1
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Иванов Иван

Это венчур, чтобы надуться по капитализации можно просто надувать щёки.

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Адам Ньюман

Ох уж эти русские программисты

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