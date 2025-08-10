xAI открыла бесплатным пользователям доступ к Grok 4 — но число запросов ограничено

Точные лимиты неизвестны. Илон Маск и xAI пока не комментировали обновление. Скриншот vc.ruНа это обратили внимание пользователи X. По словам одного из них, бесплатные пользователи могут отправлять Grok 4 пять запросов каждые 12 часов.В xAI официально не сообщали об обновлении. Илон Маск также не комментировал публикации пользователей.Редактор vc.ru смог бесплатно воспользоваться Grok 4. Бот позволил отправить пять запросов, после чего предложил купить подписку SuperGrok или «подождать два часа».Ася КарповаAI10 июляxAI выпустила модель Grok 4, которая превзошла в независимых тестах o3, Gemini 2.5 Pro и Claude Opus Она доступна только по подписке. Компания также запустила новый тариф стоимостью $300 в месяц.#новости #grok