Артур Томилко
AI

xAI открыла бесплатным пользователям доступ к Grok 4 — но число запросов ограничено

Точные лимиты неизвестны. Илон Маск и xAI пока не комментировали обновление.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • На это обратили внимание пользователи X. По словам одного из них, бесплатные пользователи могут отправлять Grok 4 пять запросов каждые 12 часов.
  • В xAI официально не сообщали об обновлении. Илон Маск также не комментировал публикации пользователей.
  • Редактор vc.ru смог бесплатно воспользоваться Grok 4. Бот позволил отправить пять запросов, после чего предложил купить подписку SuperGrok или «подождать два часа».
Ася Карпова
AI
xAI выпустила модель Grok 4, которая превзошла в независимых тестах o3, Gemini 2.5 Pro и Claude Opus

Она доступна только по подписке. Компания также запустила новый тариф стоимостью $300 в месяц.

Grok Heavy выполнила 44% заданий в наборе тестов из разных сфер «Последний экзамен человечества», обойдя Gemini 2.5 Pro от Google с результатом 27%. Источник: xAI

#новости #grok

1
1
21 комментарий