Reddit ограничила доступ к своим данным для Internet Archive — чтобы предотвратить сбор контента для обучения ИИ

Компания заявила, что «поймала некоторые ИИ-компании» на использовании такой схемы.Источник: TechnobezzС 11 августа 2025 года Reddit ограничила доступ для Internet Archive, пишет The Verge. Теперь платформа для архивирования не сохраняет посты, комментарии и профили Reddit — только главную страницу соцсети, куда попадают популярные публикации и новостные заголовки.«Мы понимаем, что Internet Archive выступает за идею открытого интернета. Однако через него некоторые ИИ-компании собирают данные с нашей и других платформ, и мы нашли этому доказательства», — заявил в интервью The Verge представитель Reddit Тим Ратшмидт. Детали он не уточнил.Ратшмидт добавил, что доступ могут восстановить, если Internet Archive обеспечит защиту сайта и будет соблюдать правила соцсети — например, удалит контент, который убрали до этого на Reddit, и гарантирует конфиденциальность пользователей.Ранее Reddit заявлял, что Microsoft, Perplexity и Anthropic используют данные платформы для обучения ИИ без разрешения: на последнюю он подал в суд в июне 2025 года. А для поисковиков закрыл доступ до подписания соглашений — эти условия пока приняли OpenAI и Google.#новости