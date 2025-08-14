Google добавила в приложение Gemini временные чаты и функцию персонализации

Данные из «исчезающих» чатов, по заявлениям Google, не используют для обучения ИИ-моделей.Временные чаты доступны всем пользователям приложения. Они не отображаются в журнале активности, а Gemini «не запоминает» детали переписок.Такие чаты хранятся 72 часа на случай, если их нужно будет восстановить — через поддержку.Значок временного чата находится рядом с кнопкой для начала нового диалога. Здесь и далее источник: Google В обычных чатах Gemini теперь может «запоминать» и учитывать детали из прошлых разговоров. Например, если пользователь попросит порекомендовать книгу, модель «вспомнит» предыдущие диалоги о произведениях и учтёт его предпочтения.Персонализация включена в приложении по умолчанию, её можно отключить в настройках в разделе «Прошлые чаты с Gemini».Управление параметрами персонализацииФункцию представили в 2024 году, она станет доступна в приложении с 14 августа 2025 года при использовании модели Gemini 2.5 Pro. Для 2.5 Flash её добавят в ближайшие недели.Валерия ИльинаAI10.10.2024Как пользоваться нейросетью Google Gemini для повседневных задач: обзор возможностей с примерами промптов От редакцииТекст обновлён 2 апреля 2025 года.Бонус: сравнение с ChatGPT и Claude.#новости