Ася Карпова
AI

Google добавила в приложение Gemini временные чаты и функцию персонализации

Данные из «исчезающих» чатов, по заявлениям Google, не используют для обучения ИИ-моделей.

  • Временные чаты доступны всем пользователям приложения. Они не отображаются в журнале активности, а Gemini «не запоминает» детали переписок.
  • Такие чаты хранятся 72 часа на случай, если их нужно будет восстановить — через поддержку.
Значок временного чата находится рядом с кнопкой для начала нового диалога.  Здесь и далее источник: Google 
  • В обычных чатах Gemini теперь может «запоминать» и учитывать детали из прошлых разговоров. Например, если пользователь попросит порекомендовать книгу, модель «вспомнит» предыдущие диалоги о произведениях и учтёт его предпочтения.
  • Персонализация включена в приложении по умолчанию, её можно отключить в настройках в разделе «Прошлые чаты с Gemini».
Управление параметрами персонализации
  • Функцию представили в 2024 году, она станет доступна в приложении с 14 августа 2025 года при использовании модели Gemini 2.5 Pro. Для 2.5 Flash её добавят в ближайшие недели.
Валерия Ильина
AI
Как пользоваться нейросетью Google Gemini для повседневных задач: обзор возможностей с примерами промптов
От редакции
Текст обновлён 2 апреля 2025 года.

Бонус: сравнение с ChatGPT и Claude.

Как пользоваться нейросетью Google Gemini для повседневных задач: обзор возможностей с примерами промптов

