Grammarly добавил ИИ-инструменты для проверки на плагиат, оформления цитат и моделирование «реакции читателя»

Часть из них будет полезна, например, студентам и преподавателям, отметили в сервисе.В Grammarly появился новый интерфейс для работы с документами, пишет TechCrunch. Он работает как редактор текста, который включает ИИ-помощника, а также несколько инструментов для работы с текстом.Изображение GrammarlyВ частности, функция «Поиск цитат» позволяет найти и корректно оформить цитаты из открытых источников. А «ИИ-детектор» может найти в тексте плагиат или отрывки, сгенерированные нейросетью.При этом в сервис также добавили инструмент для перефразирования текста или отдельных частей для соответствия нужному стилю.Функция «Реакции читателя» позволяет выбрать «персону читателя» и узнать, например, какие вопросы могут возникнуть у него после прочтения текста.Ещё один инструмент — «Оценщик». Он может сгенерировать отзыв на текст, основанный на рекомендациях преподавателя или «общедоступной информации о нём», а также материалах об учебной дисциплине.Как работает «Оценщик» Часть ИИ-функций будет доступна только платным пользователям, отметили в Grammarly. Но как именно будут действовать ограничения, не уточнили.Основанный в 2009 году Grammarly — сервис помощи в написании текстов на английском языке. По собственным данным, у компании более 40 млн пользователей в день.Reuters уточняет со ссылкой на данные PitchBook, что за всё время Grammarly привлекла $550 млн, а в 2021 году компанию оценивали в $13 млрд. По её словам, годовая выручка превышает $700 млн, сервис прибыльный.В декабре 2024 года Grammarly купила сервис для совместной работы Coda и заявляла, что в «долгосрочной перспективе» стороны хотят объединить «лучшее», что есть у обоих.В мае 2025-го Grammarly привлёк $1 млрд на развитие продукта, продаж, маркетинга и на «стратегические приобретения».#новости #grammarly