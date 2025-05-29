Сервис для помощи в написании текстов Grammarly привлёк $1 млрд

Инвестиции направят на развитие продукта, продаж, маркетинга и на «стратегические приобретения».Компания привлекла деньги от General Catalyst. Финансирование позволит «увеличить клиентскую базу и расширить охват её ИИ-платформы для повышения продуктивности».Гендиректор Grammarly Шишир Мехротра отметил в разговоре с Reuters, что компания сосредоточена на росте и новых продуктах, но когда «будет готова», она выйдет на биржу.Основанный в 2009 году Grammarly — сервис помощи в написании текстов на английском языке. По собственным данным, у компании более 40 млн пользователей в день.Reuters уточняет со ссылкой на данные PitchBook, что за всё время Grammarly привлекла $550 млн, а в 2021 году компанию оценивали в $13 млрд. По её словам, годовая выручка превышает $700 млн, сервис прибыльный.В декабре 2024 года Grammarly купила сервис для совместной работы Coda и заявляла, что в «долгосрочной перспективе» стороны хотят объединить «лучшее», что есть у обоих.Скриншот vc.ru#новости #grammarly