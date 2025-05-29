Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
AI
Инвестиции
Телеграм
Мнения
Образование
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
AI

Сервис для помощи в написании текстов Grammarly привлёк $1 млрд

Инвестиции направят на развитие продукта, продаж, маркетинга и на «стратегические приобретения».

  • Компания привлекла деньги от General Catalyst. Финансирование позволит «увеличить клиентскую базу и расширить охват её ИИ-платформы для повышения продуктивности».
  • Гендиректор Grammarly Шишир Мехротра отметил в разговоре с Reuters, что компания сосредоточена на росте и новых продуктах, но когда «будет готова», она выйдет на биржу.
  • Основанный в 2009 году Grammarly — сервис помощи в написании текстов на английском языке. По собственным данным, у компании более 40 млн пользователей в день.
  • Reuters уточняет со ссылкой на данные PitchBook, что за всё время Grammarly привлекла $550 млн, а в 2021 году компанию оценивали в $13 млрд. По её словам, годовая выручка превышает $700 млн, сервис прибыльный.
  • В декабре 2024 года Grammarly купила сервис для совместной работы Coda и заявляла, что в «долгосрочной перспективе» стороны хотят объединить «лучшее», что есть у обоих.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru

#новости #grammarly

1
23 комментария