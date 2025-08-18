Популярное
Таня Боброва
AI

Notion выпустил iOS-приложение для своего почтового клиента для Gmail на базе ИИ

Доступен более чем на 18 языках.

Источник: Notion в X
  • Notion Mail — это бесплатный почтовый клиент, который компания представила в апреле 2025 года. На старте он был доступен только в веб-версии и на Mac.
  • Сервис подключается к учётным записям Gmail пользователей Notion и помогает сортировать письма, искать сообщения, составлять черновики и планировать встречи. Есть интеграция с Notion Calendar.

