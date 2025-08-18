Notion выпустил iOS-приложение для своего почтового клиента для Gmail на базе ИИ

Доступен более чем на 18 языках.Notion Mail теперь доступен в App Store, обратило внимание 9To5Mac. Это третье iOS-приложение компании после основного сервиса для заметок Notion и календаря.Источник: Notion в XNotion Mail — это бесплатный почтовый клиент, который компания представила в апреле 2025 года. На старте он был доступен только в веб-версии и на Mac.Сервис подключается к учётным записям Gmail пользователей Notion и помогает сортировать письма, искать сообщения, составлять черновики и планировать встречи. Есть интеграция с Notion Calendar.#новости #notion