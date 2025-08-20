Популярное
Ася Карпова
AI

Meta* добавила функцию ИИ-перевода коротких роликов — сначала для английского и испанского языков

Система клонирует голос и синхронизирует движения губ в видео с новой звуковой дорожкой.

Здесь и далее источник: Meta*
  • Авторы в Facebook* и Instagram* могут разрешить переводить свой контент в настройках перед публикацией. Для второй аудиодорожки платформа клонирует звук и тон голоса.
  • Есть опция предварительного просмотра ИИ-перевода. Если не понравится синтезированная аудиодорожка или синхронизация губ, их можно отключить.
Перед публикацией видео автор может нажать Translate your voice with Meta* AI, синхронизацию губ можно выбрать по желанию
  • Переведенные ролики будут показываться зрителям на «предпочитаемом языке» с пометкой Meta* AI Translation. Сначала перевод будет работать с испанского на английский и с английского на испанский язык. Затем — на других языках. Сроки их подключения компания не называет.
  • Пользователи могут выбрать показ роликов только с оригинальной аудиодорожкой в настройках в разделе «Аудио и язык».
  • ИИ-перевод доступен бесплатно для всех авторов Instagram*. В Facebook* функцией могут пользоваться блогеры, у которых минимум 1000 подписчиков. У них появится новый показатель просмотров по языкам.
  • В Facebook* также добавили возможность загружать до 20 собственных аудиодорожек для одного видео.
*Meta, которая владеет Instagram и Facebook, признана экстремистской и запрещена на территории России.

#новости #meta #instagram

