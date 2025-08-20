Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Техника
Крипто
Карьера
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
AI

Forbes обнаружило, что xAI делает публичными чаты с Grok при использовании функции «Поделиться»

Издание нашло в поисковиках «сотни тысяч» чатов, в том числе с медицинской информацией, паролями и инструкциями по производству запрещённых веществ.

  • Каждый раз, когда пользователь нажимает кнопку «Поделиться» в чате с Grok, xAI генерирует уникальный URL-адрес, который позволяет получить доступ к беседе с ботом, пишет американский Forbes. Одновременно адрес становится доступен для индексации в поисковых системах Google, Bing и DuckDuckGo.
  • Например, по запросу «Grok chats» Google выдаёт больше 370 тысяч результатов, утверждает издание. В большинстве чатов содержатся «простые» задачи, связанные с генерацией текстов или изображений. Но некоторые включают личные данные и документы пользователей, разговоры медицинского и психологического характера, а также запросы, связанные с насилием и производством запрещённых веществ.
  • В xAI не ответили на запрос Forbes. При этом в начале августа 2025 года в официальном аккаунте Grok в X появился пост с критикой OpenAI. В нём говорилось, что переписки пользователей с ChatGPT могут индексироваться Google, а «в Grok такой функции нет».

#новости #grok

2
2
2
1 комментарий