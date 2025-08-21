Популярное
Ася Карпова
AI

DeepSeek выпустила гибридную модель V3.1 с «базовым» и «рассуждающим» режимами

Её также оптимизировали для китайских чипов, пишет Reuters.

  • Это обновлённая версия флагманской модели V3, её добавили в бесплатный чат-бот DeepSeek. По словам компании, V3.1-Think отвечает быстрее «рассуждающей» R1, тратя меньше токенов на поиск решения.
Количество токенов, которые тратят на поиск ответа R1 и V3.1. Источник: DeepSeek
  • По данным внутренних тестов, наиболее заметные улучшения — в навыках ИИ-агента: поиске информации, использовании браузера, выполнении многоэтапных задач.
Модель научилась использовать инструменты лучше R1. Источник: DeepSeek
  • V3.1 в режиме «рассуждений» обошла Claude 4 Sonnet в тестах независимых исследователей Artificial Analysis на научные знания, математику и написание кода.
Источник: Artificial Analysis
Источник: Artificial Analysis
  • Веса модели выложили на HuggingFace. Она также доступна в API. С 5 сентября 2025 года работа с моделью там будет стоить $0,56 за 1 млн входных токенов и $1,68 за 1 млн выходных — без разделения на «базовый» и «рассуждающий» режим. Длину контекста в API увеличили до 128 тысяч токенов. DeepSeek также добавила совместимость с API от Anthropic.
  • Financial Times 14 августа сообщило, что DeepSeeek столкнулась с трудностями из-за китайских чипов. Качество ответов новой модели R2 не устраивало гендиректора Лян Вэньфэна, и DeepSeek откладывала выпуск, запланированный на май 2025 года. Huawei Central сообщало, что R2 могут выпустить с 15 по 30 августа 2025 года.

