Выпуск модели DeepSeek-R2 откладывается из-за «постоянных проблем» с чипами Huawei — FT

Компания снова частично перешла на процессоры Nvidia, рассказали источники.Источник: Чжэцзянский университетПосле выпуска первой модели компании в январе 2025 года власти предложили DeepSeek использовать для обучения процессоры Ascend от Huawei вместо чипов Nvidia, но стартап столкнулся с «постоянными техническими проблемами», рассказали три осведомлённых источника Financial Times.Качество ответов новой версии не устраивало гендиректора Лян Вэньфэна, и DeepSeek откладывала выпуск, который был запланирован на май 2025 года.Huawei прислала группу инженеров в офис DeepSeek, чтобы помочь адаптировать ИИ-чип, но компания снова стала использовать процессоры Nvidia для обучения, а Huawei — для вывода ответов.The Information узнало, что глава DeepSeek недоволен результатами R2 и у компании нет точных сроков выхода, в июне 2025-го. Стартап также видит проблемы с внедрением модели для корпоративных клиентов в Китае из-за нехватки серверных чипов Nvidia.Huawei Central сообщало, что запуск R2 может состояться с 15 по 30 августа 2025 года.В 2022 году американские власти ограничили экспорт в Китай передовых процессоров Nvidia из-за опасений по поводу их использования в военных целях. В апреле 2025 года администрация президента США Дональда Трампа запретила Nvidia поставлять чипы H20 в Китай.В августе 2025 года СМИ сообщали, что Nvidia и AMD заключили с американскими властями сделку: компаниям разрешат продавать некоторые модели чипов в Китай, но обяжут платить в бюджет США 15% выручки от этих продаж.В ответ на это китайские власти направили ряду компаний уведомления с призывом отказаться от чипов Nvidia H20 и AMD MI308. В первую очередь это коснулось госпредприятий и частных компаний, выполняющих госзаказы.Данила БычковAIвчераВласти США тайно оснащали «маячками» некоторые партии серверного оборудования с чипами Nvidia и AMD, чтобы выявить случаи незаконных поставок в Китай — Reuters Продажу передовых графических процессоров китайским компаниям ограничили в 2022 году. #новости #deepseek