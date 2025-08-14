Популярное
Ася Карпова
AI

Выпуск модели DeepSeek-R2 откладывается из-за «постоянных проблем» с чипами Huawei — FT

Компания снова частично перешла на процессоры Nvidia, рассказали источники.

Источник: Чжэцзянский университет
  • После выпуска первой модели компании в январе 2025 года власти предложили DeepSeek использовать для обучения процессоры Ascend от Huawei вместо чипов Nvidia, но стартап столкнулся с «постоянными техническими проблемами», рассказали три осведомлённых источника Financial Times.
  • Качество ответов новой версии не устраивало гендиректора Лян Вэньфэна, и DeepSeek откладывала выпуск, который был запланирован на май 2025 года.
  • Huawei прислала группу инженеров в офис DeepSeek, чтобы помочь адаптировать ИИ-чип, но компания снова стала использовать процессоры Nvidia для обучения, а Huawei — для вывода ответов.
  • The Information узнало, что глава DeepSeek недоволен результатами R2 и у компании нет точных сроков выхода, в июне 2025-го. Стартап также видит проблемы с внедрением модели для корпоративных клиентов в Китае из-за нехватки серверных чипов Nvidia.
  • Huawei Central сообщало, что запуск R2 может состояться с 15 по 30 августа 2025 года.
  • В 2022 году американские власти ограничили экспорт в Китай передовых процессоров Nvidia из-за опасений по поводу их использования в военных целях. В апреле 2025 года администрация президента США Дональда Трампа запретила Nvidia поставлять чипы H20 в Китай.
  • В августе 2025 года СМИ сообщали, что Nvidia и AMD заключили с американскими властями сделку: компаниям разрешат продавать некоторые модели чипов в Китай, но обяжут платить в бюджет США 15% выручки от этих продаж.
  • В ответ на это китайские власти направили ряду компаний уведомления с призывом отказаться от чипов Nvidia H20 и AMD MI308. В первую очередь это коснулось госпредприятий и частных компаний, выполняющих госзаказы.
Данила Бычков
AI
Власти США тайно оснащали «маячками» некоторые партии серверного оборудования с чипами Nvidia и AMD, чтобы выявить случаи незаконных поставок в Китай — Reuters

Продажу передовых графических процессоров китайским компаниям ограничили в 2022 году.

