xAI Илона Маска подала в суд на бывшего сотрудника за предполагаемую передачу наработок OpenAI

Он участвовал в разработке чат-бота Grok и украл данные о «передовых ИИ-технологиях», заявил стартап.Компания подала иск в суд Калифорнии, пишет Reuters. Она заявила, что бывший разработчик Сюэчэн Ли украл конфиденциальную информацию, связанную с «передовыми ИИ-технологиями с функциями, превосходящими ChatGPT», чтобы использовать на новой работе — в OpenAI.Стороны не ответили на запросы о комментарии. Агентство отметило, что OpenAI не проходит ответчиком по иску.Согласно заявлению, Ли начал работать в xAI в 2024 году — он участвовал в обучении и разработке чат-бота Grok. По словам компании, разработчик украл данные, составляющие коммерческую тайну, в июле 2025 года, когда уже принял предложение перейти в OpenAI.При этом на встрече 14 августа 2025 года Ли признался в краже данных и «заметании следов», говорится в иске. В дополнение к этому компания якобы нашла на его устройствах украденные материалы, о которых разработчик не сообщил. xAI просит суд о компенсации (сумму не называют) и запретить Ли работать в OpenAI.В августе 2025 года X и xAI подали иск против Apple и OpenAI, обвинив их в сговоре и подавлении конкуренции. Истцы считают, что Apple умышленно занижает расположение в рейтингах App Store конкурентов ChatGPT от OpenAI — например, Grok.Источник: Jean Catuffe / GC Images / Gizmodo#новости #xai #openai