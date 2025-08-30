Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Путешествия
Деньги
Инвестиции
Крипто
Образование
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
AI

xAI Илона Маска подала в суд на бывшего сотрудника за предполагаемую передачу наработок OpenAI

Он участвовал в разработке чат-бота Grok и украл данные о «передовых ИИ-технологиях», заявил стартап.

  • Компания подала иск в суд Калифорнии, пишет Reuters. Она заявила, что бывший разработчик Сюэчэн Ли украл конфиденциальную информацию, связанную с «передовыми ИИ-технологиями с функциями, превосходящими ChatGPT», чтобы использовать на новой работе — в OpenAI.
  • Стороны не ответили на запросы о комментарии. Агентство отметило, что OpenAI не проходит ответчиком по иску.
  • Согласно заявлению, Ли начал работать в xAI в 2024 году — он участвовал в обучении и разработке чат-бота Grok. По словам компании, разработчик украл данные, составляющие коммерческую тайну, в июле 2025 года, когда уже принял предложение перейти в OpenAI.
  • При этом на встрече 14 августа 2025 года Ли признался в краже данных и «заметании следов», говорится в иске. В дополнение к этому компания якобы нашла на его устройствах украденные материалы, о которых разработчик не сообщил. xAI просит суд о компенсации (сумму не называют) и запретить Ли работать в OpenAI.
  • В августе 2025 года X и xAI подали иск против Apple и OpenAI, обвинив их в сговоре и подавлении конкуренции. Истцы считают, что Apple умышленно занижает расположение в рейтингах App Store конкурентов ChatGPT от OpenAI — например, Grok.
Источник: Jean Catuffe / GC Images / Gizmodo
Источник: Jean Catuffe / GC Images / Gizmodo

#новости #xai #openai

3 комментария