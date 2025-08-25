Популярное
X и xAI Илона Маска подали антимонопольный иск к Apple и OpenAI из-за рейтинга ИИ-приложений в App Store

Компании заявили, что страдают от «антиконкурентных» практик.

  • X и xAI подали иск против Apple и OpenAI в федеральный окружной суд Северного округа Техаса и обвинили их в сговоре, направленном на подавление конкуренции в сфере искусственного интеллекта, пишет CNBC.
  • Истцы считают, что Apple умышленно занижает расположение в рейтингах App Store конкурентов ChatGPT от OpenAI — например, Grok, разработанного xAI.

Если суд не запретит незаконное поведение Apple и OpenAI, ответчики будут и дальше подавлять конкуренцию, а истцы — страдать от антиконкурентных последствий.

из иска X и xAI
  • В августе 2025 года владелец X и xAI Илон Маск заявлял о намерении подать в суд на Apple. Компания ответила на претензии и заявила, что «App Store разработан, чтобы быть честным и непредвзятым».
  • 22 августа 2025 года СМИ обнаружили в судебных документах информацию о том, что Маск предлагал главе Meta* Марку Цукербергу купить контроль над OpenAI за $97,4 млрд в феврале 2025-го — тот отказался.

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #x #apple #xai #openai

