«Честный и непредвзятый»: Apple ответила на претензии Илона Маска по поводу рейтинга его ИИ-приложений в App Store

Компания настаивает, что лишь предлагает безопасный поиск приложений и возможности для разаботчиков.В середине августа 2025 года Илон Маск заявил, что его стартап xAI планирует подать иск против Apple. Причина — компания якобы нарушает антимонопольное законодательство, не давая никакой ИИ-компании, кроме OpenAI, возможности подняться в рейтинге App Store и попасть в топ приложений.В Apple сказали в комментарии Bloomberg, что «App Store разработан, чтобы быть честным и непредвзятым». В магазине «тысячи приложений», которые продвигают с помощью чартов, алгоритмических рекомендаций и экспертных подборок, созданных по «объективным критериям».А цель — предложить безопасный поиск пользователям и возможности разработчикам, заявила компания.На претензии Маска ответил и глава OpenAI Сэм Альтман. Он написал в X, что «это примечательное утверждение» с учётом, что, по слухам, Маск якобы манипулирует X (предприниматель владеет соцсетью), чтобы «извлечь выгоду для себя и своих компаний и навредить своим конкурентам и тем, кто ему не нравится».По данным 9to5Mac, новая модель OpenAI — GPT-5 — появится в Apple Intelligence вместе с выходом iOS 26 в сентябре 2025 года.#новости #apple #openai #xai