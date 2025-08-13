Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Инвестиции
Деньги
Крипто
Путешествия
Образование
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Apple

«Честный и непредвзятый»: Apple ответила на претензии Илона Маска по поводу рейтинга его ИИ-приложений в App Store

Компания настаивает, что лишь предлагает безопасный поиск приложений и возможности для разаботчиков.

  • В середине августа 2025 года Илон Маск заявил, что его стартап xAI планирует подать иск против Apple. Причина — компания якобы нарушает антимонопольное законодательство, не давая никакой ИИ-компании, кроме OpenAI, возможности подняться в рейтинге App Store и попасть в топ приложений.
  • В Apple сказали в комментарии Bloomberg, что «App Store разработан, чтобы быть честным и непредвзятым». В магазине «тысячи приложений», которые продвигают с помощью чартов, алгоритмических рекомендаций и экспертных подборок, созданных по «объективным критериям».
  • А цель — предложить безопасный поиск пользователям и возможности разработчикам, заявила компания.
  • На претензии Маска ответил и глава OpenAI Сэм Альтман. Он написал в X, что «это примечательное утверждение» с учётом, что, по слухам, Маск якобы манипулирует X (предприниматель владеет соцсетью), чтобы «извлечь выгоду для себя и своих компаний и навредить своим конкурентам и тем, кто ему не нравится».
  • По данным 9to5Mac, новая модель OpenAI — GPT-5 — появится в Apple Intelligence вместе с выходом iOS 26 в сентябре 2025 года.

#новости #apple #openai #xai

2
2
12 комментариев