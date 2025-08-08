GPT-5 появится в Apple Intelligence вместе с выходом iOS 26 — 9to5Mac

Обновление должно выйти в сентября 2025 года.Источник: AppleApple Intelligence будет использовать GPT-5, начиная с iOS 26, iPadOS 26 и MacOS Tahoe 26, пишет 9to5Mac. В iOS 18, iPadOS 18 и MacOS Sequoia интеграция ChatGPT в Apple Intelligence работает на модели GPT-4o.Обновления ПО выйдут в сентябре 2025 года, отмечает издание. Использовать ChatGPT в Apple Intelligence не обязательно — его можно включить или выключить в настройках.Также в iOS 26 в Apple Intelligence появятся новые функции: перевод SMS-сообщений и звонков, обновлённый инструмент для поиска по фото Visual Intelligence, генерация фонов для Messages и умный автоответчик.7 августа 2025 года OpenAI представила GPT-5. По словам разработчиков, это «самая мощная» модель компании, которая позволяет создавать «красивые и адаптивные» сайты, приложения и игры за «один промпт».Ася КарповаChatGPT2ч«Рабочий прототип за час»: отзывы и тесты бесплатной GPT-5 в бизнесе, повседневных задачах и написании кода Она создала клон Minecraft, Flappy Bird и интерфейс для X. При этом в API стоит дешевле Claude Opus 4.1.#новости #apple #chatgpt