Данила Бычков
Apple

GPT-5 появится в Apple Intelligence вместе с выходом iOS 26 — 9to5Mac

Обновление должно выйти в сентября 2025 года.

Источник: Apple
  • Apple Intelligence будет использовать GPT-5, начиная с iOS 26, iPadOS 26 и MacOS Tahoe 26, пишет 9to5Mac. В iOS 18, iPadOS 18 и MacOS Sequoia интеграция ChatGPT в Apple Intelligence работает на модели GPT-4o.
  • Обновления ПО выйдут в сентябре 2025 года, отмечает издание. Использовать ChatGPT в Apple Intelligence не обязательно — его можно включить или выключить в настройках.
  • Также в iOS 26 в Apple Intelligence появятся новые функции: перевод SMS-сообщений и звонков, обновлённый инструмент для поиска по фото Visual Intelligence, генерация фонов для Messages и умный автоответчик.
  • 7 августа 2025 года OpenAI представила GPT-5. По словам разработчиков, это «самая мощная» модель компании, которая позволяет создавать «красивые и адаптивные» сайты, приложения и игры за «один промпт».
Ася Карпова
ChatGPT
#новости #apple #chatgpt

