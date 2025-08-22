Маск пытался привлечь Цукерберга к потенциальной сделке по покупке контроля в OpenAI за $97,4 млрд — тот отказался

Предприниматели не сильно ладят, отмечает WSJ.Консорциум инвесторов во главе с Илоном Маском предложил купить контроль над OpenAI за $97,4 млрд в феврале 2025 года. Совет директоров последней отказался.Как стало известно из судебных документов, Маск пытался привлечь к консорциуму Марка Цукерберга, пишут WSJ и Reuters. По словам OpenAI, на судебные материалы которой ссылаются издания, владелец X и xAI общался с главой Meta* по поводу «потенциальных финансовых соглашений или инвестиций».Meta* заявила суду об отсутствии каких-либо доказательств, что компания общалась с Маском по поводу заявки на покупку OpenAI. Обе компании отказались от комментариев, Маск не ответил на запрос.WSJ отмечает, что любое партнёрство Маска и Цукерберга стало бы «редким случаем объединения» двух ИТ-предпринимателей: они «годами» враждуют и обмениваются колкостями по поводу ИИ и других тем. В 2023 году Маск и Цукерберг даже собирались провести бой.Предложение Маска купить OpenAI поступило на фоне его иска к компании из-за перехода к коммерческой структуре управления. OpenAI подала встречный иск, обвинив предпринимателя в «притеснении» и «незаконных действиях». А его фиктивная попытка выкупить активы компании нанесла ей ущерб.Источник: Natan Dvir / Bloomberg *Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости