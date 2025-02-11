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Полина Лааксо
Деньги

Консорциум Маска предложил купить контроль над OpenAI за $97,4 млрд — Альтман в ответ предложил выкупить X за $9,74 млрд

Тем самым отказав ему.

  • Группа инвесторов во главе с Илоном Маском выдвинула предложение о выкупе некоммерческой контролирующей структуры OpenAI совету директоров последней, пишут WSJ, Bloomberg, Reuters и CNBC. В консорциум входят ИИ-стартап Маска xAI, инвестфирмы Baron Capital Group, Valor, Vy Capital, Atreides, 8VC и неназванная структура, которую возглавляет гендиректор холдинга Endeavor Ари Эмануэль.
  • Маск вновь подчеркнул, что разработчику ChatGPT пора вернуться к политике открытого кода и вспомнить о курсе на безопасность. В юридической фирме Telluride Legal Strategies не исключают, что предприниматель не собирается ничего покупать, а просто хочет обратить внимание на то, что OpenAI всё ещё планирует перейти к коммерческой модели управления.
  • «Нет, спасибо, но мы купим Twitter за $9,74 млрд, если хотите», — написал глава OpenAI Сэм Альтман в Х (соцсеть называлась Twitter до её покупки Маском). В обращении к сотрудникам он отметил: текущая структура защищает компанию от перехода контроля в одни руки. А действия консорциума назвал попыткой надавить на OpenAI из-за того того, как быстро она развивается.
  • Маск в ответ на публичный отказ обозвал Альтмана «плутом» и «скамером» в своём Х-профиле.
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  • Маск соосновал OpenAI в 2015 году, но позже вышел из совета директоров из-за возможного конфликта интересов. В 2023-м, чтобы конкурировать с ней, он учредил xAI, которая выпустила чат-бота Grok.
  • В июне 2024 года источники The Information сообщили, что OpenAI думает стать «коммерческой общественно полезной» компанией. Альтман подтвердил, что OpenAI работает над реструктуризацией. В октябре, после завершения раунда на $6,6 млрд, СМИ писали, что среди деталей сделки — возможность инвесторов вернуть деньги, если разработчик не перейдёт к коммерческой модели.
  • Маск просил суд приостановить переход OpenAI к коммерческой структуре и заявлял, что компания пренебрегла обязательством работать как НКО «на благо человечества» и «фактически стала "дочкой"» Microsoft. OpenAI непублично предполагала, что Маск жалеет об уходе из компании, а позже обвинила его в лицемерии, а также попытке получить контроль над проектом.
  • «Заблокировать» реструктуризацию OpenAI призывала и Meta (запрещена в России). В письме прокурору компания подчеркнула: это создаст «опасный прецедент» на рынке. Стартапы захотят пользоваться льготами, которые им даёт статус НКО, «пока не будут готовы стать прибыльными».
Полина Лааксо
AI
OpenAI заявила, что её сооснователь Илон Маск сам выступал за переход к коммерческой структуре управления

А теперь почему-то судится с компанией, требуя не допустить таких изменений.

Маск и глава OpenAI Сэм Альтман. Источник фото: Yahoo Finance

#новости #x #twitter #openai

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2
14 комментариев
Слегка Придурковатый

«Маск в ответ на публичный отказ обозвал Альтмана «плутом» и «скамером»

Странно, что петухом не назвал.

3
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Vitaly Tolstykh

Учитывая мужа Альтмана, то это было бы так себе оскорбление

1
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Макс Кэнари

Альтман умеет жестко ответить, оказывается. За сколько там Маск Твиттер купил - 40 ярдов?

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Zaxar Romanov

Это не какие-то там геи с меньшинствами, это настоящие боевые пидарасы.

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Abe kobo

Смеёшься над Маском? Тебя что, тоже в твиттере обозвать?

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Виталий Иванов

Поздняк метаться, твой 🚆 ушел

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ЯжПрограммист

поезд маска только к перрону подъехал в январе. С первой зиги всё только начинаентся.

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