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Таня Боброва
AI

Сооснователь OpenAI Сэм Альтман назвал ИИ-стартап Илона Маска «серьёзным конкурентом» компании

И выразил сожаление по поводу иска Маска против него и OpenAI, поскольку «вырос с Илоном как с мегагероем».

  • Об этом Альтман заявил на мероприятии DealBook Summit, пишет Bloomberg. Он похвалил планы стартапа xAI Маска построить дата-центр в штате Теннесси.
  • Альтман также считает, что Маск не будет использовать своё политическое влияние, чтобы навредить конкурентам и получить выгоду для своего бизнеса. Маск поддерживает избранного президента США Дональда Трампа. Политик же называл предпримателя «супергением» и назначил его соруководителем Департамента эффективности госуправления.
  • У Альтмана и Маска напряжённые отношения, отмечает Bloomberg. Последний подаёт иски к OpenAI и Альману, обвиняя в том, что компания якобы предала свою миссию. Говоря об иске, Альтман заявил, что «это невероятно грустно» и что он «вырос с Илоном как с мегагероем».
  • Кроме того, на мероприятии Альтман подтвердил, что OpenAI работает над реструктуризацией, чтобы стать более привлекательной для инвесторов, и что у продуктов разработчика ChatGPT уже 300 млн активных пользователей в неделю. План компании — расшириться до 1 млрд пользователей в 2025 году.
Сэм Альтман. Источник: Michael M. Santiago / Getty Images / CNBC
Сэм Альтман. Источник: Michael M. Santiago / Getty Images / CNBC

#новости #openai #xai #илонмаск #сэмальтман

33
8 комментариев
Покушай булочек

подлизал, а то вдруг Маск станет следующим президентом

2
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Павел

Не станет ,для этого нужно родиться в США,а для этого нужно менять конституцию.

2
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Артур Бойков

Илон Маск, как ребенок, который сделал конструктор, а потом начал с ним спорить))) Только вот конструктор этот - ИИ, который может его перехитрить))

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Иоганн Нигматуллин

Скажите, а где можно записаться на курсы ниндзя по переобуванию на лету от Сэма Альтмана? Я так впечатлен, что готов заложить последнюю почку.

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