Сооснователь OpenAI Сэм Альтман назвал ИИ-стартап Илона Маска «серьёзным конкурентом» компании

И выразил сожаление по поводу иска Маска против него и OpenAI, поскольку «вырос с Илоном как с мегагероем».Об этом Альтман заявил на мероприятии DealBook Summit, пишет Bloomberg. Он похвалил планы стартапа xAI Маска построить дата-центр в штате Теннесси.Альтман также считает, что Маск не будет использовать своё политическое влияние, чтобы навредить конкурентам и получить выгоду для своего бизнеса. Маск поддерживает избранного президента США Дональда Трампа. Политик же называл предпримателя «супергением» и назначил его соруководителем Департамента эффективности госуправления.У Альтмана и Маска напряжённые отношения, отмечает Bloomberg. Последний подаёт иски к OpenAI и Альману, обвиняя в том, что компания якобы предала свою миссию. Говоря об иске, Альтман заявил, что «это невероятно грустно» и что он «вырос с Илоном как с мегагероем».Кроме того, на мероприятии Альтман подтвердил, что OpenAI работает над реструктуризацией, чтобы стать более привлекательной для инвесторов, и что у продуктов разработчика ChatGPT уже 300 млн активных пользователей в неделю. План компании — расшириться до 1 млрд пользователей в 2025 году.Сэм Альтман. Источник: Michael M. Santiago / Getty Images / CNBC#новости #openai #xai #илонмаск #сэмальтман
подлизал, а то вдруг Маск станет следующим президентом
Не станет ,для этого нужно родиться в США,а для этого нужно менять конституцию.
Илон Маск, как ребенок, который сделал конструктор, а потом начал с ним спорить))) Только вот конструктор этот - ИИ, который может его перехитрить))
Скажите, а где можно записаться на курсы ниндзя по переобуванию на лету от Сэма Альтмана? Я так впечатлен, что готов заложить последнюю почку.