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Артур Томилко
Право

Илон Маск попросил суд приостановить переход OpenAI к коммерческой структуре управления

Иск против компании и её руководителей он подал в августе 2024 года.

  • Адвокаты Маска направили ходатайство с просьбой вынести предварительный судебный запрет на переход OpenAI к коммерческой структуре управления, пишет TechCrunch.
  • Миллиардер обвиняет сооснователей OpenAI Сэма Альтмана и Грэга Брокмана, соучредителя LinkedIn Рида Хоффмана, вице-президента Microsoft Ди Темплтона и саму корпорацию в антимонопольных нарушениях.
  • Например, в попытках уговорить инвесторов OpenAI от поддержки конкурентов, получении «коммерчески чувствительной информации» от сотрудничества с Microsoft и работе с компаниями, в которых у ответчиков есть «финансовые интересы».
  • Незаконным Маск называет и преобразование структуры управления OpenAI в коммерческую, которое включает «передачу интеллектуальную собственность и других активов компании» её дочерним организациям. В начале ноября 2024 года источники Bloomberg сообщали, что компания OpenAI переговоры об этом с регуляторами.
Илон Маск, фото AP
Илон Маск, фото AP
  • Ходатайство связано с иском, который Маск подал в августе 2024 года. Он обвинил сооснователей OpenAI Сэма Альтмана и Грега Брокмана в том, что те пренебрегли обязательством работать как НКО «на благо человечества», стали выпускать модели с закрытым исходным кодом и «фактически» превратили проект в «дочку» Microsoft, а также «манипулировали» им, заставив стать «соучредителем их фальшивой некоммерческой организации».
  • OpenAI просила суд отклонить иск, так как Маск не предоставил соглашений, в которых OpenAI обещала отказаться от монетизации разработок. Также он не привёл положения, где говорится, что компании запрещено выдавать лицензии на продукты или разрешать третьим лицам входить в состав совета директоров в качестве наблюдателей.
  • Маск соосновал OpenAI в 2015 году, но позже вышел из совета директоров из-за возможного конфликта интересов. В 2023-м, чтобы конкурировать с ней, он учредил xAI, которая выпустила чат-бота Grok.
  • В июне 2024 года источники The Information сообщили, что OpenAI обсуждает возможность превратиться в «коммерческую общественно полезную корпорацию». Так работают xAI Илона Маска и Anthropic — разработчик чат-бота Claude.
  • В США общественно полезная корпорация (benefit corporation) — форма бизнеса, который при принятии решений учитывает не только финансовые интересы, но также факторы, связанные с обществом и окружающей средой. Как правило, цель такой компании — создание благ для широкой публики.
  • У некоммерческой организации OpenAI есть дочерняя структура OpenAI Global, которую создали в 2019 году, чтобы вести коммерческую деятельность и привлекать капитал. Её работу контролирует совет директоров НКО, а прибыль инвесторов ограничена.

#новости #илонмаск #openai

3 комментария
dru dru

Какой капризный этот Илон Маск

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Вадим Д.

Илон, ну такой взрослый, а так ничего и не понял: иски подавать надо в Таганский суд Москвы.
Тогда всё будет ровно и чётко.

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dru dru

Это медийный персонаж. Его там даже слушать не будут.

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