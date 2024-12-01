Илон Маск попросил суд приостановить переход OpenAI к коммерческой структуре управления

Иск против компании и её руководителей он подал в августе 2024 года.Адвокаты Маска направили ходатайство с просьбой вынести предварительный судебный запрет на переход OpenAI к коммерческой структуре управления, пишет TechCrunch.Миллиардер обвиняет сооснователей OpenAI Сэма Альтмана и Грэга Брокмана, соучредителя LinkedIn Рида Хоффмана, вице-президента Microsoft Ди Темплтона и саму корпорацию в антимонопольных нарушениях. Например, в попытках уговорить инвесторов OpenAI от поддержки конкурентов, получении «коммерчески чувствительной информации» от сотрудничества с Microsoft и работе с компаниями, в которых у ответчиков есть «финансовые интересы».Незаконным Маск называет и преобразование структуры управления OpenAI в коммерческую, которое включает «передачу интеллектуальную собственность и других активов компании» её дочерним организациям. В начале ноября 2024 года источники Bloomberg сообщали, что компания OpenAI переговоры об этом с регуляторами.Илон Маск, фото APХодатайство связано с иском, который Маск подал в августе 2024 года. Он обвинил сооснователей OpenAI Сэма Альтмана и Грега Брокмана в том, что те пренебрегли обязательством работать как НКО «на благо человечества», стали выпускать модели с закрытым исходным кодом и «фактически» превратили проект в «дочку» Microsoft, а также «манипулировали» им, заставив стать «соучредителем их фальшивой некоммерческой организации».OpenAI просила суд отклонить иск, так как Маск не предоставил соглашений, в которых OpenAI обещала отказаться от монетизации разработок. Также он не привёл положения, где говорится, что компании запрещено выдавать лицензии на продукты или разрешать третьим лицам входить в состав совета директоров в качестве наблюдателей.Маск соосновал OpenAI в 2015 году, но позже вышел из совета директоров из-за возможного конфликта интересов. В 2023-м, чтобы конкурировать с ней, он учредил xAI, которая выпустила чат-бота Grok.В июне 2024 года источники The Information сообщили, что OpenAI обсуждает возможность превратиться в «коммерческую общественно полезную корпорацию». Так работают xAI Илона Маска и Anthropic — разработчик чат-бота Claude.В США общественно полезная корпорация (benefit corporation) — форма бизнеса, который при принятии решений учитывает не только финансовые интересы, но также факторы, связанные с обществом и окружающей средой. Как правило, цель такой компании — создание благ для широкой публики.У некоммерческой организации OpenAI есть дочерняя структура OpenAI Global, которую создали в 2019 году, чтобы вести коммерческую деятельность и привлекать капитал. Её работу контролирует совет директоров НКО, а прибыль инвесторов ограничена.#новости #илонмаск #openai
Какой капризный этот Илон Маск
Илон, ну такой взрослый, а так ничего и не понял: иски подавать надо в Таганский суд Москвы.
Тогда всё будет ровно и чётко.
Это медийный персонаж. Его там даже слушать не будут.