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Полина Лааксо
Инвестиции

Акции Tesla подорожали на премаркете на 15% после того, как Дональд Трамп назвал главу компании Илона Маска «супергением»

Цена бумаг перед открытием торгов превысила $289, хотя ещё на закрытии 5 ноября 2024 года составила $251,4.

  • На 17:57 мск — после открытия биржи — акции Tesla стоят около $279 за штуку. Рыночная капитализация автопроизводителя — $910,9 млрд.
  • Окончательные результаты голосования на выборах в США станут известны позже, но кандидат Дональд Трамп уже заявил о своей победе: по предварительным подсчётам, он набрал необходимое количество голосов выборщиков.
  • Маск поддерживает политика на протяжении всей предвыборной кампании и считается «крупным бенефициаром» его возвращения в Белый дом, пишет Bloomberg. По словам некоторых опрошенных Forbes аналитиков, индустрии электромобилей приход Трампа не обещает ничего хорошего — он грозился повысить пошлины на ввоз импортных машин, помимо прочего. У Tesla при этом и так «несопоставимая с другими позициями» на американском рынке.
  • Вдобавок к этому Трамп собирался назначить предпринимателя главой комиссии по правительственной эффективности, чтобы тот помог урезать «триллионы долларов бессмысленных расходов». А уже в день выборов публично похвалил и работу SpaceX Илона Маска, и его самого.

У нас новая звезда: Илон. Классный парень. Таких ещё поискать надо. Он особенный, супергений. Мы должны беречь гениев — у нас их очень мало.

Дональд Трамп, цитата по Barron's
Илон Маск. Источник фото: Sky News
Илон Маск. Источник фото: Sky News
  • Акции других автопроизводителей — BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz Group — просели в пределах 10%. При этом американский фондовый индекс S&P 500, куда входят компании с наибольшей капитализацией, вырос — в том числе на фоне предположений о том, что рост пошлин на импортные автомобили простимулирует внутреннее производство.

#новости #tesla

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74 комментария
Артур Маслов

запомните дети, это не коррупция, коррупция только в РФ бывает

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Твердыня

А где тут подкуп?
Запомните дети, читайте определения слов, прежде чем писать комментарии

29
1
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Леонид Гнездилов

Какой-то дурачек) Где коррупция?

17
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Илай Макс

Где ты тут коррупцию разглядел, супергений? 😄

12
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Укладчик стекловаты

Кто из них взял а кто дал взятку или откат?

7
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Какер Тарлсон

MOEX тоже отскочил. Коррупция?

1
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Шалтай Болтай

В России диктатура и бандитизм, не перепутайте

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