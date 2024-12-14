Meta* попросила генпрокурора Калифорнии «заблокировать» преобразование OpenAI в коммерческую структуру — WSJ

С той же просьбой в суд обратился сооснователь OpenAI и учредитель xAI Илон Маск.В письме прокурору Meta* подчеркнула: это создаст «опасный прецедент» на рынке. Стартапы будут пользоваться льготами, которые им даёт статус некоммерческой организации (НКО), «пока не будут готовы стать прибыльными», передаёт WSJ со ссылкой на письмо.Там же компания также сказала, что считает кандидатуры Маска и бывшего члена совета директоров OpenAI Шивон Зилис (ушла в 2023 году) подходящими, чтобы «представлять интересы штата по этому вопросу». Хотя ещё в 2023-м глава Meta* Марк Цукерберг и Маск собирались сразиться в поединке.OpenAI для Meta* — один из крупнейших конкурентов, у которого к тому же тесные связи с другими её соперниками. Это Microsoft, которая вложила в OpenAI свыше $13 млрд, и Apple, добавившая поддержку ChatGPT в свои ОС.Цукерберг. Источник фото: Business InsiderИсточники The Information ещё в июне 2024 года сообщали, что OpenAI обсуждает возможность превратиться в «коммерческую общественно полезную корпорацию». Так работают xAI Илона Маска и Anthropic — разработчик чат-бота Claude.В октябре OpenAI закрыла инвестраунд на $6,6 млрд при оценке в $157 млрд. Источники СМИ говорили, что среди деталей сделки — возможность инвесторов вернуть деньги, если разработчик не перейдёт к коммерческой модели в течение двух лет. Планами уже интересовался генпрокурор штата Делавэр — просил раскрыть детали сделки до её заключения, так как «нынешние бенефициары компании должны быть уверены, что некоммерческие активы не перейдут частным лицам без надлежащего рассмотрения».Полина ЛааксоAIвчераOpenAI заявила, что её сооснователь Илон Маск сам выступал за переход к коммерческой структуре управления А теперь почему-то судится с компанией, требуя не допустить таких изменений.*Meta признана в России экстремистской и запрещена.#новости #илонмаск #openai
Как бы не относились к Meta, но это логично
это создаст «опасный прецедент» на рынке. Стартапы будут пользоваться льготами, которые им даёт статус некоммерческой организации (НКО), «пока не будут готовы стать прибыльными»Кто одобрит сидение на двух стульях
(Ну кроме Газпрома, когда прибыль приватизируется, а убытки национализируются)
Мы каждый год оплачиваем это
(А ещё и сбор на утиль(АвтоВАЗ) сбор на михалкова, платон, Лживый Знак, и тп и тд)
Перевод:
– Мы проиграли эту битву; дяденька, дайте им подзатыльник!
Но ведь там написано, что openAI решила обойти правила. Поэтому иск вполне себе обоснованный
Ох какие завистники, не могут успокоится что у самих мозгов не хватило на это. Маск хотел использовать талант ноунейма, но он оказался умнее.
Правительство США выделило на выкуп обесцененных активов девяти крупнейших финансовых организаций 175 миллиардов долларов в 2008 году.
логично тут только то, что медленные дядьки проигрывают гонку пузырей