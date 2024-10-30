Генпрокурор штата Делавэр запросил у OpenAI детали о планах стать коммерческой организацией — Axios

Некоммерческая структура OpenAI зарегистрирована в Делавэре, поэтому в теории штат может помешать планам.Генпрокурор Кэтлин Дженнингс отправила письменный запрос юристам OpenAI — в ответ на слухи и публикации о возможном переходе к коммерческой структуре, пишет Axios.Если это правда, у нашей администрации должна быть возможность ознакомиться с условиями сделки до её заключения. А нынешние бенефициары компании должны быть уверены, что некоммерческие активы не перейдут частным лицам без надлежащего рассмотрения.Кэтлин Дженнингс, генпрокурор штата ДелавэрOpenAI получила письмо и планирует «продолжить диалог». В совете директоров заверили, что некоммерческая структура продолжит существовать даже при реструктуризации и что компания помнит о своих фидуциарных обязательствах — в частности о миссии по созданию безопасного ИИ.Источник фото: The InterceptИсточники The Information ещё в июне 2024 года сообщали, что OpenAI обсуждает возможность превратиться в «коммерческую общественно полезную корпорацию». Так работают xAI Илона Маска и Anthropic — разработчик чат-бота Claude.В США общественно полезная корпорация (benefit corporation) — форма бизнеса, который при принятии решений учитывает не только финансовые интересы, но также факторы, связанные с обществом и окружающей средой. Как правило, цель такой компании — создание благ для широкой публики.Главы стандартных коммерческих компаний обычно обязаны максимизировать выгоду акционеров. Структуры со статусом benefit corporation, в свою очередь, отдают больший приоритет интересам всех вовлечённых сторон — это и сотрудники, и клиенты, и общественность в целом.В октябре OpenAI закрыла инвестраунд на $6,6 млрд при оценке в $157 млрд. Источники СМИ говорили, что среди деталей сделки — возможность инвесторов вернуть деньги, если разработчик не перейдёт к коммерческой модели бизнеса в течение двух лет.Полина ЛааксоAI20 октОткрытый вопрос: почему OpenAI переживает «утечку мозгов» на фоне многомиллиардных инвестиций Быстрорастущему бизнесу свойственны перестановки. Но когда увольнения напоминают массовый исход, возникает вопрос: что происходит за закрытыми дверями.#новости #openai
Рамзаан, есть, короче, дон. Тут опять не туда сюда вайдберис оттдают, дон. Верни мужа мужу в семью, есть короче
"OpenAI получила письмо и планирует «продолжить диалог»." - планы могут поменяться