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Полина Лааксо
ChatGPT

Генпрокурор штата Делавэр запросил у OpenAI детали о планах стать коммерческой организацией — Axios

Некоммерческая структура OpenAI зарегистрирована в Делавэре, поэтому в теории штат может помешать планам.

  • Генпрокурор Кэтлин Дженнингс отправила письменный запрос юристам OpenAI — в ответ на слухи и публикации о возможном переходе к коммерческой структуре, пишет Axios.

Если это правда, у нашей администрации должна быть возможность ознакомиться с условиями сделки до её заключения. А нынешние бенефициары компании должны быть уверены, что некоммерческие активы не перейдут частным лицам без надлежащего рассмотрения.

Кэтлин Дженнингс, генпрокурор штата Делавэр
  • OpenAI получила письмо и планирует «продолжить диалог». В совете директоров заверили, что некоммерческая структура продолжит существовать даже при реструктуризации и что компания помнит о своих фидуциарных обязательствах — в частности о миссии по созданию безопасного ИИ.
Источник фото: The Intercept
Источник фото: The Intercept
  • Источники The Information ещё в июне 2024 года сообщали, что OpenAI обсуждает возможность превратиться в «коммерческую общественно полезную корпорацию». Так работают xAI Илона Маска и Anthropic — разработчик чат-бота Claude.
  • В США общественно полезная корпорация (benefit corporation) — форма бизнеса, который при принятии решений учитывает не только финансовые интересы, но также факторы, связанные с обществом и окружающей средой. Как правило, цель такой компании — создание благ для широкой публики.
  • Главы стандартных коммерческих компаний обычно обязаны максимизировать выгоду акционеров. Структуры со статусом benefit corporation, в свою очередь, отдают больший приоритет интересам всех вовлечённых сторон — это и сотрудники, и клиенты, и общественность в целом.
  • В октябре OpenAI закрыла инвестраунд на $6,6 млрд при оценке в $157 млрд. Источники СМИ говорили, что среди деталей сделки — возможность инвесторов вернуть деньги, если разработчик не перейдёт к коммерческой модели бизнеса в течение двух лет.
Полина Лааксо
AI
Открытый вопрос: почему OpenAI переживает «утечку мозгов» на фоне многомиллиардных инвестиций

Быстрорастущему бизнесу свойственны перестановки. Но когда увольнения напоминают массовый исход, возникает вопрос: что происходит за закрытыми дверями.

Глава OpenAI Сэм Альтман. Источник фото: Getty Images

#новости #openai

2 комментария
Иоганн Нигматуллин

Рамзаан, есть, короче, дон. Тут опять не туда сюда вайдберис оттдают, дон. Верни мужа мужу в семью, есть короче

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Никита Мардюков

"OpenAI получила письмо и планирует «продолжить диалог»." - планы могут поменяться

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