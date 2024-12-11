У редакторов vc.ru обновление недоступно для скачивания на момент публикации. О том же пишут редакторы The Verge. Сами ИИ-функции Apple Intelligence работают только на iPhone 15 Pro и дальше, а также на iPad с чипом A17 Pro или M1 и новее и на Mac на чипах M1 и новее.