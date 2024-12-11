Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Образование
Личный опыт
Крипто
Маркетплейсы
AI
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Apple

Apple выпустила iOS 18.2 с поддержкой ChatGPT в Siri и генератором эмодзи

Обновление также вышло для планшетов и компьютеров компании.

Дополнено в 21:05 мск: обновление стало доступно для скачивания.

У редакторов vc.ru обновление недоступно для скачивания на момент публикации. О том же пишут редакторы The Verge. Сами ИИ-функции Apple Intelligence работают только на iPhone 15 Pro и дальше, а также на iPad с чипом A17 Pro или M1 и новее и на Mac на чипах M1 и новее.

  • Genmoji позволяет генерировать эмодзи по текстовому запросу, чтобы использовать их, например, в переписках. Создать такой можно и на основе своих фотографий.
Источник: Apple
Источник: Apple
  • На iOS 18.2 также появился генератор картинок Image Playground — в виде отдельного приложения и внутри «Сообщений», доски Freeform и программе Keynote.
  • Стиля два: «Анимация» и «Иллюстрация». За основу можно взять готовую фотографию из галереи устройства или сделать её перед генерацией. Подойдёт и пейзаж, и неживой объект, и человек.
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.macrumors.com%2Fguide%2Fimage-playground%2F&amp;postId=" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Macrumors</a>
Источник: Macrumors
Источник: Macrumors
Источник: Macrumors
  • В «Заметки» добавили функцию Image Wand. Можно сделать набросок и обвести его, а нейросети на основе распознанного контента сгенерируют подходящую картинку. Текстовый запрос тоже подойдёт.
  • Помимо стилей из Image Playground есть ещё один — «Скетч».
Источник: Apple
Источник: Apple
Три стиля — «Анимация», «Иллюстрация», «Скетч». Источник: Macrumors
Три стиля — «Анимация», «Иллюстрация», «Скетч». Источник: Macrumors
  • Редактирование текстов тоже улучшили. На iOS 18.1 есть возможность «переписать» текст или сделать его более «дружелюбным», «официальным» и «сжатым». Теперь же добавили опцию «Описать правку» (Describe Your Change): пожелание нужно вписать в пустое поле в свободной форме.
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.reddit.com%2Fr%2FiOSBeta%2Fcomments%2F1gai8wu%2Fios_182_db1_writing_tools_adds_describe_your%2F&amp;postId=" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Reddit</a>
Источник: Reddit
  • Поддержку ChatGPT от OpenAI можно включить в настройках — в разделе Apple Intelligence & Siri. Например, Siri сможет благодаря этому передавать чат-боту запросы, которые сама выполнить не в силах. В том числе связанные с анализом фото и документов.
  • В инструментах для письма (Writing Tools) бота можно попросить написать текст и сгенерировать картинку. Модель, отвечающая за генерацию, — GPT-4o, пишет CNBC.
  • По умолчанию аккаунт в ChatGPT не нужен. Без синхронизации OpenAI не будет сохранять запросы и использовать данные для обучения своих моделей, а IP-адрес пользователя будет скрыт.
  • Если же человек решит подключить аккаунт — OpenAI будет использовать данные в соответствии с политикой, которую пользователь принимал при регистрации.
Работа с текстом при помощи ChatGPT. Бот предлагает подсказки — какую картинку можно сгенерировать, чем дополнить историю. Источник: Apple
Работа с текстом при помощи ChatGPT. Бот предлагает подсказки — какую картинку можно сгенерировать, чем дополнить историю. Источник: Apple
  • Пользователи iPhone 16, 16 Pro и Pro Max также получили возможность спрашивать ChatGPT об объектах в кадре. Необходимо надолго зажать кнопку контроля камеры и удерживать её в таком положении.
Валерия Ильина
Apple
Как включить Apple Intelligence в России

Пока что в бета-версии и на английском языке.

Как включить Apple Intelligence в России

#новости #apple

44
22
22
19 комментариев
debil
2
1
1
1
Ответить
levinaelizaveta

Жду, когда она ещё кофе начнёт варить по запросу

1
1
Ответить
Камиль Харисян

Через home kit с зигби точно можно организовать. А может уже есть со встроенным китом. Только не особо функционально в случае кофе машины

Ответить
Vitaly Tolstykh

Жениться вам надо, барин(с)

Ответить
Слегка Придурковатый

Эмэйзинг.

2
Ответить
Максим Исаев

Эмайзинг, бл..

1
Ответить
Айдар Габдрахманов

До нас дойдет ближе к 20:00 по мск скорее всего

1
Ответить