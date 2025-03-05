Суд в США отклонил требование Маска об остановке перехода OpenAI к коммерческой структуре управления

Предприниматель не смог предоставить достаточных оснований для введения запрета.При этом судья Ивонна Гонсалес Роджерс отметила, что готова ускорить рассмотрение дела по вопросу законности преобразования OpenAI, передаёт Reuters.OpenAI представила план перехода к коммерческой структуре управления в декабре 2024 года. В компании утверждают, что это необходимо для привлечения инвестиций и развития передовых моделей искусственного интеллекта.Илон Маск подал иск против OpenAI в марте 2024-го. По его словам, основатели компании изначально привлекали его для финансирования некоммерческой организации, разрабатывающей ИИ «на благо человечества», но теперь сосредоточены на извлечении прибыли.В ноябре того же года предприниматель дополнил иск новыми обвинениями, включая нарушение антимонопольного законодательства, а в декабре потребовал от суда остановить коммерциализацию OpenAI. Маск считает, что компания занимается «антиконкурентным поведением».Илон Маск. Источник фото: Tingshu Wang / ReutersМаск соосновал OpenAI в 2015 году, но позже вышел из совета директоров из-за возможного конфликта интересов. В 2023-м, чтобы посоперничать с ней, он учредил xAI. Компания выпустила чат-бота Grok и опубликовала его исходный код.В феврале 2025 года консорциум Маска предложил купить контроль над OpenAI за $97,4 млрд — Альтман в ответ предложил выкупить X за $9,74 млрд. Маск в ответ на публичный отказ обозвал Альтмана «плутом» и «скамером».#новости #openai #илонмаск