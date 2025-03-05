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Карина Пардаева
Право

Суд в США отклонил требование Маска об остановке перехода OpenAI к коммерческой структуре управления

Предприниматель не смог предоставить достаточных оснований для введения запрета.

  • При этом судья Ивонна Гонсалес Роджерс отметила, что готова ускорить рассмотрение дела по вопросу законности преобразования OpenAI, передаёт Reuters.
  • OpenAI представила план перехода к коммерческой структуре управления в декабре 2024 года. В компании утверждают, что это необходимо для привлечения инвестиций и развития передовых моделей искусственного интеллекта.
  • Илон Маск подал иск против OpenAI в марте 2024-го. По его словам, основатели компании изначально привлекали его для финансирования некоммерческой организации, разрабатывающей ИИ «на благо человечества», но теперь сосредоточены на извлечении прибыли.
  • В ноябре того же года предприниматель дополнил иск новыми обвинениями, включая нарушение антимонопольного законодательства, а в декабре потребовал от суда остановить коммерциализацию OpenAI. Маск считает, что компания занимается «антиконкурентным поведением».
Илон Маск. Источник фото: Tingshu Wang / Reuters
Илон Маск. Источник фото: Tingshu Wang / Reuters
  • Маск соосновал OpenAI в 2015 году, но позже вышел из совета директоров из-за возможного конфликта интересов. В 2023-м, чтобы посоперничать с ней, он учредил xAI. Компания выпустила чат-бота Grok и опубликовала его исходный код.
  • В феврале 2025 года консорциум Маска предложил купить контроль над OpenAI за $97,4 млрд — Альтман в ответ предложил выкупить X за $9,74 млрд. Маск в ответ на публичный отказ обозвал Альтмана «плутом» и «скамером».

#новости #openai #илонмаск

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