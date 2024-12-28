Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Крипто
AI
Право
Маркетплейсы
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
ChatGPT

OpenAI представила план перехода к коммерческой структуре управления

Некоммерческая организация сохранит долю в бизнесе но потеряет свою надзорную функцию.

  • Детали плана опубликованы в блоге OpenAI. В 2025 году компания планирует стать «общественно полезной корпорацией» (Public Benefit Corporation⁠, PBC).
  • Такая структура предполагает «соблюдение баланса между интересами акционеров, заинтересованных сторон и общества при принятии решений». Anthropic и xAI Илона Маска, используют похожую организационную форму, отмечает NYT.
  • PBC будет управлять и контролировать бизнес OpenAI. Некоммерческая организация, которая сейчас исполняет в том числе надзорную функцию, начнёт работать отдельно — со своим менеджментом и персоналом.
  • При этом она сохранит долю в бизнесе, которая позволит ей стать «одной из самых обеспеченных НКО в мире» и реализовывать благотворительные инициативы в сферах здравоохранения, образования и науки, говорится в заявлении.
  • О планах сделать OpenAI «коммерческой общественно полезной корпорацией» глава компании Сэм Альтман рассказал нескольким акционерам ещё летом 2024 года, писало The Information со ссылкой на источник.
  • Переход к новой форме управления позволил бы компании, например, провести первичное размещение акций, к чему призывают «некоторые» инвесторы.
OpenAI представила план перехода к коммерческой структуре управления
  • У некоммерческой организации OpenAI есть коммерческая структура OpenAI Global, которую создали в 2019 году, чтобы привлекать капитал. Её работу контролирует совет директоров НКО, который в 2023 году пытался в одностороннем порядке уволить Альтмана (позже его вернули).
  • В марте 2024 года сооснователь OpenAI Илон Маск подал иск к компании и другим соучредителям, потому что те якобы пренебрегли обязательством работать как НКО «на благо человечества» и фактически превратили проект в «дочку» Microsoft.
  • OpenAI просила суд отклонить иск, потому что предприниматель не предоставил соглашений, где она обещала бы отказаться от монетизации разработок, и не привёл положения, в которых компании запрещалось выдавать лицензии на продукты и разрешать третьим лицам занимать места в совете директоров. В итоге Маск сам отозвал иск.

#новости #openai

99
33
11
11
11
реклама
разместить
23 комментария
Ruslan O.
100 ₽

А пока у нас ChatGPT некоммерческий, т.е. бесплатный:
https://UnlimGPT.ru

UnlimGPT.ru
Безлимитный ChatGPT онлайн | UnlimGPT
1
Ответить
Svyaztozavr 799

Забавно, как изначальная идея 'на благо человечества' постепенно эволюционирует в 'на благо акционеров'. Теперь понятно, почему Сэм Альтман так спешил вернуться в OpenAI: на горизонте IPO и красивые отчёты о 'сохранении баланса'

3
Ответить
Nikita Voronin

Одно другому не мешает, идеалисты спок

Ответить
Nikita Voronin

Влюбился в чат джипити

2
Ответить
Fred Alekseyev

Почему при упоминании компании AI, как-то ноль, ничего не ощущаешь внутри ? Ну, ничего, то есть. Да и на GPT условный рефлекс совсем пропал. Почему ?

Ответить