OpenAI представила план перехода к коммерческой структуре управления

Некоммерческая организация сохранит долю в бизнесе но потеряет свою надзорную функцию.Детали плана опубликованы в блоге OpenAI. В 2025 году компания планирует стать «общественно полезной корпорацией» (Public Benefit Corporation, PBC).Такая структура предполагает «соблюдение баланса между интересами акционеров, заинтересованных сторон и общества при принятии решений». Anthropic и xAI Илона Маска, используют похожую организационную форму, отмечает NYT.PBC будет управлять и контролировать бизнес OpenAI. Некоммерческая организация, которая сейчас исполняет в том числе надзорную функцию, начнёт работать отдельно — со своим менеджментом и персоналом.При этом она сохранит долю в бизнесе, которая позволит ей стать «одной из самых обеспеченных НКО в мире» и реализовывать благотворительные инициативы в сферах здравоохранения, образования и науки, говорится в заявлении.О планах сделать OpenAI «коммерческой общественно полезной корпорацией» глава компании Сэм Альтман рассказал нескольким акционерам ещё летом 2024 года, писало The Information со ссылкой на источник.Переход к новой форме управления позволил бы компании, например, провести первичное размещение акций, к чему призывают «некоторые» инвесторы.У некоммерческой организации OpenAI есть коммерческая структура OpenAI Global, которую создали в 2019 году, чтобы привлекать капитал. Её работу контролирует совет директоров НКО, который в 2023 году пытался в одностороннем порядке уволить Альтмана (позже его вернули).В марте 2024 года сооснователь OpenAI Илон Маск подал иск к компании и другим соучредителям, потому что те якобы пренебрегли обязательством работать как НКО «на благо человечества» и фактически превратили проект в «дочку» Microsoft.OpenAI просила суд отклонить иск, потому что предприниматель не предоставил соглашений, где она обещала бы отказаться от монетизации разработок, и не привёл положения, в которых компании запрещалось выдавать лицензии на продукты и разрешать третьим лицам занимать места в совете директоров. В итоге Маск сам отозвал иск.#новости #openai
А пока у нас ChatGPT некоммерческий, т.е. бесплатный:
https://UnlimGPT.ru
Забавно, как изначальная идея 'на благо человечества' постепенно эволюционирует в 'на благо акционеров'. Теперь понятно, почему Сэм Альтман так спешил вернуться в OpenAI: на горизонте IPO и красивые отчёты о 'сохранении баланса'
Одно другому не мешает, идеалисты спок
Влюбился в чат джипити
Почему при упоминании компании AI, как-то ноль, ничего не ощущаешь внутри ? Ну, ничего, то есть. Да и на GPT условный рефлекс совсем пропал. Почему ?