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Карина Пардаева
Право

OpenAI подала встречный иск к Илону Маску — она обвиняет его в «притеснении» и «незаконных действиях»

Компания просит суд «остановить» предпринимателя и привлечь к ответственности за уже нанесённый ущерб.

  • В заявлении говорится, что Илон Маск использовал все доступные средства для нанесения ущерба OpenAI — включая публикации в социальных сетях и СМИ, запросы корпоративных документов и фиктивную попытку выкупить активы компании, передаёт Reuters.
  • В OpenAI уверены, что действия Маска направлены на замедление их развития и захват передовых технологий ИИ в личных интересах.
  • Компания просит суд запретить Маску любые дальнейшие нападки, а также привлечь его «к ответственности за уже нанесённый ущерб», отмечает агентство.
Источник фото: Carlos Barria / Reuters
Источник фото: Carlos Barria / Reuters
  • Маск соосновал OpenAI в 2015 году, но позже вышел из совета директоров из-за возможного конфликта интересов. В 2023-м, чтобы посоперничать с ней, он учредил xAI.
  • Предприниматель подал иск против OpenAI в марте 2024 года. По его словам, основатели компании изначально привлекали его для финансирования некоммерческой организации, разрабатывающей ИИ «на благо человечества», но теперь сосредоточены на извлечении прибыли.
  • В марте 2025-го суд в США отклонил требование Маска об остановке перехода OpenAI к коммерческой структуре управления.

#новости #openai

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