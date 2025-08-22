Meta* и Google заключили соглашение на $10 млрд — компания Цукерберга будет использовать облачные сервисы Google Cloud

Контракт рассчитан на шесть лет. Источник: BloombergО подписании шестилетнего соглашения между Meta* и Google сообщили The Information и Bloomberg. СМИ отмечают, что сделка нужна, чтобы Meta* могла «быстро» расширить вычислительные мощности в условиях конкуренции среди разработчиков ИИ.Meta* будет использовать сервера Google Cloud. Это первое «крупное» соглашение между компаниями в сфере облачных вычислений, подчёркивает Bloomberg. В Google изданию подтвердили факт сделки. У Meta* есть более 20 собственных дата-центров, но часть из них введут в эксплуатацию только через несколько лет. В августе 2025 года компания привлекла ещё $29 млрд для строительства дата-центров, сообщало Reuters.В июле 2025 года глава Meta* Марк Цукерберг заявил, что компания вложит «сотни миллиардов долларов» в строительство новых дата-центров для подразделения Superintelligence Labs.OpenAI подписала аналогичное соглашение об использовании сервисов Google Cloud в июле 2025 года. Во втором квартале 2025-го облачное подразделение Google показало рост выручки на 32%.*Meta признана в России экстремистской и запрещена.#новости #meta #google