Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Техника
Крипто
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
AI

Meta* и Google заключили соглашение на $10 млрд — компания Цукерберга будет использовать облачные сервисы Google Cloud

Контракт рассчитан на шесть лет.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • О подписании шестилетнего соглашения между Meta* и Google сообщили The Information и Bloomberg. СМИ отмечают, что сделка нужна, чтобы Meta* могла «быстро» расширить вычислительные мощности в условиях конкуренции среди разработчиков ИИ.
  • Meta* будет использовать сервера Google Cloud. Это первое «крупное» соглашение между компаниями в сфере облачных вычислений, подчёркивает Bloomberg. В Google изданию подтвердили факт сделки.
  • У Meta* есть более 20 собственных дата-центров, но часть из них введут в эксплуатацию только через несколько лет. В августе 2025 года компания привлекла ещё $29 млрд для строительства дата-центров, сообщало Reuters.
  • В июле 2025 года глава Meta* Марк Цукерберг заявил, что компания вложит «сотни миллиардов долларов» в строительство новых дата-центров для подразделения Superintelligence Labs.
  • OpenAI подписала аналогичное соглашение об использовании сервисов Google Cloud в июле 2025 года. Во втором квартале 2025-го облачное подразделение Google показало рост выручки на 32%.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #meta #google

14 комментариев