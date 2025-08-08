Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Инвестиции
Деньги
Личный опыт
Крипто
Образование
Маркетплейсы
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Инвестиции

Meta* привлекла около $29 млрд на строительство дата-центров для ИИ — Reuters

Большую часть суммы компания получила в качестве займа.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • На эти деньги Meta* планирует построить дата-центр в штате Луизиана, пишет Reuters со ссылкой на источники. В проекте примут участие две инвестиционные компании — Pimco и Blue Owl Capital.
  • $26 млрд от Pimco компания получила в качестве займа, $3 млрд от Blue Owl Capital — в виде долевого капитала. По данным Bloomberg, организацией сделки занималась Morgan Stanley.
  • На более позднем этапе к проекту могут присоединиться и другие инвесторы, включая Apollo Global Management и KKR, отмечает издание.
  • Партнёрство Meta* с крупными фондами позволит компании разделить риски и затраты, связанные с инвестициями в инфраструктуру и развитие ИИ.
  • В июле 2025 года глава Meta* Марк Цукерберг заявил, что компания вложит «сотни миллиардов долларов» в строительство новых дата-центров для подразделения Superintelligence Labs.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #meta

6 комментариев