Meta* привлекла около $29 млрд на строительство дата-центров для ИИ — Reuters

Большую часть суммы компания получила в качестве займа.Источник: BloombergНа эти деньги Meta* планирует построить дата-центр в штате Луизиана, пишет Reuters со ссылкой на источники. В проекте примут участие две инвестиционные компании — Pimco и Blue Owl Capital.$26 млрд от Pimco компания получила в качестве займа, $3 млрд от Blue Owl Capital — в виде долевого капитала. По данным Bloomberg, организацией сделки занималась Morgan Stanley.На более позднем этапе к проекту могут присоединиться и другие инвесторы, включая Apollo Global Management и KKR, отмечает издание.Партнёрство Meta* с крупными фондами позволит компании разделить риски и затраты, связанные с инвестициями в инфраструктуру и развитие ИИ.В июле 2025 года глава Meta* Марк Цукерберг заявил, что компания вложит «сотни миллиардов долларов» в строительство новых дата-центров для подразделения Superintelligence Labs.*Meta признана в России экстремистской и запрещена.#новости #meta