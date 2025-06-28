Meta* запланировала привлечь $29 млрд от частных инвестиционных компаний на строительство дата-центров для ИИ — FT

О планах Meta* рассказали источники FT. По их словам, компания ведёт переговоры с несколькими инвестиционными компаниями, включая Apollo Global Management, KKR, Brookfield, Carlyle и Pimco.

Meta* рассчитывает привлечь $3 млрд за счёт продажи акций, а затем ещё $26 млрд в виде займа. Сумма финансирования также может увеличиться, отметил один из собеседников газеты.

Организацией сделки занимается Morgan Stanley. В частности, консультанты рассматривают способы, которые могли бы сделать долг «легко продаваемым» после его выпуска, добавили источники. Это один из факторов, который учитывают потенциальные инвесторы.

Партнёрство с крупными фондами позволит компании разделить риски и затраты, связанные с инвестициями в инфраструктуру и развитие ИИ, поясняет FT.



В начале июня 2025 года источники Bloomberg и New York Times со ссылкой на источники рассказали, что Meta* проводит реструктуризацию и нанимает специалистов в новую лабораторию для разработки «суперинтеллекта».

Команду набирает лично глава компании Марк Цукерберг. По данным СМИ, в неё войдёт около 50 человек, одним из них станет Александр Ван — основатель стартапа Scale AI, в который Meta* инвестировала $14,3 млрд.

По данным CNBC, Цукерберг также пытался купить Safe Superintelligence (SSI) Ильи Суцкевера, но не смог договориться о сделке. В результате Meta* «схантила» соучредителя и главу SSI Дэниэла Гросса.