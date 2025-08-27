Популярное
Ася Карпова
AI

xAI выпустила модель Grok Code Fast 1 для разработчиков

Она будет доступна в редакторах кода бесплатно до сентября 2025 года.

  • Это «рассуждающая» ИИ-модель, оптимизированная для «быстрого» написания кода. Некоторые разработчики пишут, что она программирует с «невероятной» скоростью, находит и исправляет ошибки «гораздо быстрее» конкурентов, но запросы для неё нужно писать подробно, иначе она «использует упрощённый подход».
Пользователь протестировал, как модель сделает сайт для поиска потерявшихся питомцев. Источник: James Montemagno
  • Grok Code Fast 1 — модель на 314 млрд параметров с архитектурой «смеси экспертов» (MoE), она поддерживает контекст в 262 тысячи токенов.
  • Она будет доступна в GitHub Copilot бесплатно до 2 сентября 2025 года, после ей смогут пользоваться подписчики Pro, Pro+, Business и Enterprise.
  • Также Grok Code Fast 1 можно будет протестировать бесплатно неделю в редакторах кода Cursor и Kilo, в Windsurf она будет доступна без ограничений пользователям Pro и Teams.
  • Использование модели стоит $0,2 за 1 млн входных токенов и $1,5 за 1 млн выходных токенов.

#новости #grok

3
1
3 комментария