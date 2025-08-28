Стартап Plaud представил новую версию ИИ-диктофона — Note Pro за $179

В устройство добавили кнопку, которая позволяет отмечать важные фрагменты во время записи, режим для увеличения времени работы до 50 часов. Фото PlaudУстройство записывает разговоры пользователя, затем с помощью ИИ транскрибирует их, а также создаёт заметки с кратким содержанием, пишет TechCrunch.Первую версию Note компания представила в 2023 году. Это устройство «размером с банковскую карту» в алюминиевом корпусе, которое может вести запись в течение 30 часов и улавливает речь на расстоянии до трёх метров. Функции расшифровки и пересказа работают на базе моделей от OpenAI, Google и Anthropic и поддерживают больше 100 языков.Note Pro получило 1-дюймовый дисплей, на котором отображается уровень заряда, статус и режим записи. На корпус добавили кнопку, нажатие на которую позволяет выделить важный фрагмент беседы для последующего анализа ИИ.Изображение PlaudУстройство также оснастили двумя дополнительными микрофонами, они позволяют улавливать звук на расстоянии до пяти метров. Чтобы увеличить время записи до 50 часов, добавили режим «выносливости», который снижает радиус до трёх метров. Время записи в стандартном режиме — 30 часов.Одновременно с Note Pro компания анонсировала обновление мобильного приложения. В нём появятся «шаблоны» для создания сводок, которые позволят извлекать из аудиозаписей «нужную информацию в зависимости от задачи». Пользователи также смогут самостоятельно добавлять текстовые заметки и изображения.Note Pro поступит в продажу в США в октябре 2025 года. Компания открыла предзаказ по цене $179 (около 14,3 тысячи рублей по курсу ЦБ на 28 августа 2025 года). По умолчанию доступно 300 минут записи в месяц. За $100 в год можно купить подписку с 1200 минутами записи в месяц и приоритетным доступом к новым функциям, а за $240 — с неограниченным количеством минут.Виктория ЛиAI7 авг«Второй мозг с идеальной памятью»: зачем айтишники и инвесторы Сан-Франциско носят с собой ИИ-диктофоны Большая часть использует устройства на работе — для встреч, питчей и нетворкинга — «чтобы оставаться в моменте». Другие же включают запись и в личное время.#новости #plaud #noteai