Фото: ИИ-редактор кода Cursor показал свою «версию кнопки YouTube Play» — физическую кнопку Tab

Судя по сообщениям в X, компания разослала такие некоторым из своих амбассадоров.Бен Лэн из команды Cursor поделился фотографиями в X. Он сравнил устройство с «кнопкой YouTube Play» — наградой для авторов, на которых подписалось от 100 тысяч пользователей.Источник: @benlnПо словам Лэна, кнопку можно подключить к компьютеру, и она работает — что именно делает, не уточнил. У Cursor есть функция Tab для автодополнения кода, которая предсказывает многострочные правки.Фотографии кнопки также опубликовали пользователь Май Янг, который называет себя амбассадором Cursor, и пользователь под ником Kin — амбассадор стартапа в Китае. На шуточный вопрос в комментариях, получит ли её пользователь, нажавший на Tab 100 тысяч раз, Лэн ответил: «Что-то вроде того!».Источник: @MaiYangAIИсточник: @MaiYangAIИсточник: @KinGao476942Инструмент Cursor — ИИ-редактор кода — разрабатывает Anysphere. Компанию основали в 2022 году тогда ещё студенты MIT Майкл Труэлл, Суале Асиф, Арвид Луннемарк и Аман Сэнгер. В мае 2025 года FT со ссылкой на источники писала, что она привлекла $900 млн при оценке в $9 млрд.Валерия ИльинаAI7 марCursor AI: как писать код и создавать приложения с помощью нейросети Подробный гайд по редактору, который исправляет ошибки в коде.#новости