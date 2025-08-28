Популярное
Таня Боброва
AI

Фото: ИИ-редактор кода Cursor показал свою «версию кнопки YouTube Play» — физическую кнопку Tab

Судя по сообщениям в X, компания разослала такие некоторым из своих амбассадоров.

  • Бен Лэн из команды Cursor поделился фотографиями в X. Он сравнил устройство с «кнопкой YouTube Play» — наградой для авторов, на которых подписалось от 100 тысяч пользователей.
Источник: @benln
Источник: @benln
  • По словам Лэна, кнопку можно подключить к компьютеру, и она работает — что именно делает, не уточнил. У Cursor есть функция Tab для автодополнения кода, которая предсказывает многострочные правки.
Источник: @benln
Источник: @benln
  • Фотографии кнопки также опубликовали пользователь Май Янг, который называет себя амбассадором Cursor, и пользователь под ником Kin — амбассадор стартапа в Китае. На шуточный вопрос в комментариях, получит ли её пользователь, нажавший на Tab 100 тысяч раз, Лэн ответил: «Что-то вроде того!».
Источник: @MaiYangAI
Источник: @MaiYangAI
Источник: @MaiYangAI
Источник: @MaiYangAI
Источник: @KinGao476942
Источник: @KinGao476942
  • Инструмент Cursor — ИИ-редактор кода — разрабатывает Anysphere. Компанию основали в 2022 году тогда ещё студенты MIT Майкл Труэлл, Суале Асиф, Арвид Луннемарк и Аман Сэнгер. В мае 2025 года FT со ссылкой на источники писала, что она привлекла $900 млн при оценке в $9 млрд.
