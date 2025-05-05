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Артур Томилко
Инвестиции

Разработчик ИИ-редактора кода Cursor привлёк $900 млн при оценке в $9 млрд — FT

В конце 2024 года инвесторы оценивали стартап в $2,5 млрд.

  • Раунд возглавил фонд Thrive Capital, в нём также поучаствовали Andreessen Horowitz, Acce и другие инвесторы, рассказали осведомлённые источники FT.
  • В сумме они вложили в стартап Anysphere, который разрабатывает Cursor, $900 млн. Оценка компании выросла более чем втрое по сравнению с предыдущим раундом.
  • В декабре 2024 года Anysphere привлекла $105 млн при оценке в $2,5 млрд, хотя её ARR-показатель (регулярная ожидаемая выручка за год) составлял всего $100 млн, писало NYT.
  • К марту 2025-го, по данным The Information, ARR мог вырасти до $150 млн. Тогда же источники Bloomberg сообщали, что стартап ведёт переговоры о привлечении инвестиций при оценке в $10 млрд.
Видео Cursor
  • Anysphere основали в 2022 году тогда ещё студенты Массачусетского технологического института Майкл Труэлл, Суале Асиф, Арвид Луннемарк и Аман Сэнгер. Среди инвесторов проекта — OpenAI Startup Fund, Andreessen Horowitz, бывший глава GitHub Нэт Фридман, Neo, cооснователь Stripe Патрик Коллисон, а также сооснователь Dropbox Араш Фердоуси.
  • Cursor — редактор кода с нейросетями. Он помогает писать и править код, проводить рефакторинг, а также отвечает на вопросы, изучив кодовую базу или информацию в интернете.
  • В сервисе есть бесплатный пробный период. Подписка стоит от $20 в месяц. Среди пользователей — разработчики OpenAI, Midjourney, Samsung, Perplexity, Replicate, Shopify и Instacart.
Валерия Ильина
AI
Cursor AI: как писать код и создавать приложения с помощью нейросети

Подробный гайд по редактору, который исправляет ошибки в коде.

Cursor AI: как писать код и создавать приложения с помощью нейросети

#новости #cursor #нейросети

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