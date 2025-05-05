Разработчик ИИ-редактора кода Cursor привлёк $900 млн при оценке в $9 млрд — FT

В конце 2024 года инвесторы оценивали стартап в $2,5 млрд.Раунд возглавил фонд Thrive Capital, в нём также поучаствовали Andreessen Horowitz, Acce и другие инвесторы, рассказали осведомлённые источники FT.В сумме они вложили в стартап Anysphere, который разрабатывает Cursor, $900 млн. Оценка компании выросла более чем втрое по сравнению с предыдущим раундом.В декабре 2024 года Anysphere привлекла $105 млн при оценке в $2,5 млрд, хотя её ARR-показатель (регулярная ожидаемая выручка за год) составлял всего $100 млн, писало NYT.К марту 2025-го, по данным The Information, ARR мог вырасти до $150 млн. Тогда же источники Bloomberg сообщали, что стартап ведёт переговоры о привлечении инвестиций при оценке в $10 млрд.Видео CursorAnysphere основали в 2022 году тогда ещё студенты Массачусетского технологического института Майкл Труэлл, Суале Асиф, Арвид Луннемарк и Аман Сэнгер. Среди инвесторов проекта — OpenAI Startup Fund, Andreessen Horowitz, бывший глава GitHub Нэт Фридман, Neo, cооснователь Stripe Патрик Коллисон, а также сооснователь Dropbox Араш Фердоуси.Cursor — редактор кода с нейросетями. Он помогает писать и править код, проводить рефакторинг, а также отвечает на вопросы, изучив кодовую базу или информацию в интернете.В сервисе есть бесплатный пробный период. Подписка стоит от $20 в месяц. Среди пользователей — разработчики OpenAI, Midjourney, Samsung, Perplexity, Replicate, Shopify и Instacart.Валерия ИльинаAI7 марCursor AI: как писать код и создавать приложения с помощью нейросети Подробный гайд по редактору, который исправляет ошибки в коде.#новости #cursor #нейросети