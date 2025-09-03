Популярное
Ася Карпова
AI

ИИ-агент Genspark научился монтировать видео — он поддерживает русский язык

Функция доступна бесплатно с ограничением на число генераций в день.

В примере пользователя ИИ-агент сделал выжимку на десять минут из часового интервью Сэма Альтмана, смонтировал «сетку» и наложил японские и английские субтитры. Источник: tetumemo
  • Разработчик Genspark добавил в ИИ-агента инструмент для монтажа роликов. Им можно воспользоваться на сайте.
  • ИИ-помощник анализирует видео длиной «более» 60 минут или несколько трансляций одновременно — например, для монтажа спортивных матчей с нескольких камер. Он также может «выбрать» удачные фрагменты и смонтировать ролик, сделать расшифровку и наложить субтитры.
Источник: Genspark
  • Genspark поддерживает русский язык. В тесте vc.ru он нашёл и вырезал нужный диалог из 23 минутной записи передачи «Сам себе режиссёр» по текстовому запросу — без таймкода.
Скринкаст vc.ru
  • В бесплатном плане доступно 100 кредитов в день. Этого хватит, чтобы смонтировать один ролик. Подписка на Genspark начинается от $25 в месяц (2015 рублей по курсу ЦБ на 3 августа 2025 года).
Валерия Ильина
AI
Что умеет Genspark Super Agent: спланирует путешествие, примерит новый образ, сгенерирует подкаст
От редакции
Текст обновлён 15 августа 2025 года.

Под капотом — ChatGPT, DeepSeek, Kling и ещё десятки нейросетей.

Что умеет Genspark Super Agent: спланирует путешествие, примерит новый образ, сгенерирует подкаст

