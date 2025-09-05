«50 "тиктоков" за десять минут»: в соцсетях тестируют нейросеть Mirage, обученную на вертикальных видео

Её разработчик Captions привлёк $100 млн в новом раунде финансирования.Компания Captions объявила, что переименовывает свой видеоредактор в Mirage — так же называется её флагманская модель для генерации коротких разговорных роликов по фотографии. Стартап сконцентрируется на контенте для вертикальных видео в TikTok, Instagram* Reels и YouTube Shorts, чтобы «получить преимущество» перед другими ИИ-сервисами.После анонса пользователи в соцсетях стали тестировать обновлённое приложение и делиться «реалистичными» примерами.Источник: Amira Zairi Пользователь написал, что с помощью Mirage создал 50 коротких видео «за десять минут» — «каждый результат создается с учётом стиля, нужного для TikTok и Instagram*». Источник: Hasan Toor Источник: TechHalla Создание говорящих ИИ-аватаров в Mirage доступно только корпоративными клиентам. Подписка стоит $399 в месяц (32 тысячи рублей по курсу ЦБ на 5 августа 2025 года). Первый месяц действует скидка 50%.4 сентября 2025 года Captions привлекла $100 млн при оценке в $500 млн. В июле 2025 года получила $60 млн от Index Ventures, Andreessen Horowitz, Adobe Ventures, а также музыканта и актёра Джареда Лето.*Meta, которая владеет Facebook, WhatsApp и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости