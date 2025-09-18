Zoom добавит перевод речи собеседника в реальном времени и «фотореалистичные» ИИ-аватары

Новые функции появятся в декабре 2025 года. Источник: ZoomКомпания анонсировала обновление AI Companion 3.0. Одним из нововведений в нём будет возможность создавать аватары с помощью ИИ — пользователи смогут использовать их во время звонков, не включая камеру.Для создания аватара потребуется загрузить свою фотографию или сделать снимок в приложении Zoom. После генерации «двойника» ему можно будет выбрать один из предложенных нарядов, пишет The Verge.Аватар будет отслеживать движения пользователя и синхронизировать изображение с голосом. В 2024 году в Zoom появилась функция записи предварительно записанных сообщений с помощью ИИ-аватара, но её нельзя было использовать в реальном времени для участия в звонке.Для использования аватара будет необходимо пройти аутентификацию с помощью камеры — нельзя использовать «двойников» других пользователей. При этом участники встречи будут видеть уведомление в случае использования кем-то ИИ-аватара.Кроме того, в обновлении Zoom появится функция перевода речи собеседников. Поддерживаемые языки: английский, немецкий, китайский, французский, испанский, арабский, японский, португальский и итальянский.#новости #zoom