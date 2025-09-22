xAI выпустила модель Grok 4 Fast — её «рассуждающая» версия «превзошла» Claude Opus 4.1 в независимых тестах

Она поддерживает контекст в 2 млн токенов.Результаты Grok 4 Fast в тестах в режиме «рассуждений» и без него. Источник: Artificial AnalysisМодель доступна бесплатно на сайте и в мобильных приложениях Grok на iOS и Android. В тестах независимых исследователей Artificial Analysis её «рассуждающая» версия сравнялась с Gemini 2.5 Pro и незначительно превзошла Claude Opus 4.1. В режиме поиска она обошла o3 и GPT-5 от OpenAI.По наблюдениям Artificial Analysis, модель от xAI использует токены экономнее конкурентов. На решение всех задач в тесте ушло 61 млн токенов, а у Gemini 2.5 Pro — 93 млн. Благодаря такой эффективности работа с Grok 4 Fast в API в 23 раза дешевле GPT-5-Thinking-high и в 25 раз дешевле Gemini 2.5 Pro, пишут исследователи.Цена в API для разработчиков — $0,2 за 1 млн входных токенов и $0,5 за 1 млн выходных при запросах до 128 тысяч токенов. Более длинные запросы стоят $0,4 и $1 за 1 млн токенов соответственно.Grok 4 Fast можно будет протестировать бесплатно на платформах для создания приложений OpenRouter и Vercel AI в течение «ограниченного времени».Пользователь протестировал, как Grok 4 Fast напишет код для интерактивного сайта по тематике «Гарри Поттера». Источник: Techikansh Для сравнения — результат GPT-5 mini по тому же запросу. Источник: Techikansh #новости