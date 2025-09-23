Meta* добавила ИИ-ассистента в сервис для знакомств Facebook Dating — он может искать пару по текстовому запросу от пользователя

Новые функции будут бесплатными. Источник: FacebookMeta* отметила, что ИИ-ассистент поможет найти «наилучшие совпадения» без необходимости платить и «бесконечно свайпать». Чат-бот в Facebook Dating* «позволяет выйти за рамки стандартных параметров», таких как рост и образование.Пользователи могут искать пару с помощью ИИ-ассистента по текстовому запросу — например, «найди мне девушку из Бруклина, которая работает в сфере технологий». Он также может подсказать, как улучшить профиль, или предложить идеи для свиданий.Ещё одна новая функция Facebook Dating* получила название Meet Cute — она будет еженедельно подбирать для каждого пользователя «неожиданное совпадение» на основе персонализированного алгоритма.Meta* заявила, что в сервисе для знакомств каждый месяц регистрируются «сотни тысяч» молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, но не уточнила общее количество пользователей Facebook Dating*.*Meta, владеющая Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #facebook #meta