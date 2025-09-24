Alibaba выпустила бесплатную модель Wan 2.5 для генерации видео со звуком — она поддерживает русский язык

Можно создавать ролики с разрешением 1080р длиной до десяти секунд.Пример генерации модели. Источник: XWan 2.5 автоматически добавляет в видео аудиоэффекты и речь. Реплики можно прописать в запросе в кавычках, в том числе на русском языке. В соцсетях её называют конкурентом платной Veo 3 от Google.Запрос: «Женщина в синей куртке раздражённо говорит (на русском): "Да отстаньте от меня! Я же сказала — я не нейросеть"». Генерация vc.ruДоступна генерация по текстовому запросу или фотографии. Чтобы нейросеть добавила звук, нужно включить опцию Sound Effects на панели для ввода запросов.Также можно прикрепить готовую аудиозапись — модель синхронизирует движения губ с речью.Источник: XВ ИИ-сервисе Wan создание видео длиной до 10 секунд бесплатное, но генерация занимает больше времени. Чтобы «продвинуться в очереди», понадобится подписка. Стоимость начинается от $6,5 в месяц (546 рублей по курсу ЦБ на 24 сентября 2025 года).Также можно получить десять бесплатных кредитов за авторизацию. Нужно будет войти в аккаунт и нажать «Check-in». Этого хватит, чтобы ускорить генерацию одного видео — она займёт около трёх минут.Источник: XИсточник: X#новости