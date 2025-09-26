«GPT-5 во многом уже умнее меня»: Сэм Альтман заявил, что ИИ-модели к 2030 году превзойдут способности людей

Глава OpenAI дал интервью после того, как получил премию Axel Springer в Берлине за вклад в области инноваций.Источник: Getty Images Последняя модель компании GPT-5 уже «во многом» умнее некоторых людей — «по крайней мере меня», сказал Альтман. Он считает, что через пару лет нейросети будут совершать научные открытия, «которые люди не могли бы сделать сами».Уже к 2026 году, по его словам, появятся новые «поразительные» модели, а к 2030-му они будут способны на то, что непосильно людям. Признаков замедления развития нейросетей Альтман не видит.Легко могу представить мир, в котором 30-40% задач в экономике будет выполнять ИИ в недалёком будущем.Сэм Альтман, глава OpenAIЕго также спросили о перспективах выхода носимого устройства, которое компания разрабатывает вместе со стартапом Io бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва. В планах «семейство устройств» и «они точно будут выглядеть хорошо». Пока идёт этап исследования, и ждать прототипов в ближайшее время не стоит, добавил Альтман.На критику за постепенный переход OpenAI к коммерческой организации гендиректор ответил: у компании всё ещё некоммерческая структура, и так будет всегда.Надеюсь, у нас будет самая обеспеченная и самая влиятельная некоммерческая организация всех времён. Это очень важно для нашей миссии.Сэм Альтман, глава OpenAIТаня БоброваAI19 сентOpenAI с командой бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва думают о разработке очков, диктофона и «умной» колонки — The Information Компания якобы уже заключила соглашение с поставщиком Apple и переманила больше 20 её сотрудников.#новости #chatgpt