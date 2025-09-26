Популярное
Ася Карпова
AI

«GPT-5 во многом уже умнее меня»: Сэм Альтман заявил, что ИИ-модели к 2030 году превзойдут способности людей

Глава OpenAI дал интервью после того, как получил премию Axel Springer в Берлине за вклад в области инноваций.

Источник: Getty Images
  • Последняя модель компании GPT-5 уже «во многом» умнее некоторых людей — «по крайней мере меня», сказал Альтман. Он считает, что через пару лет нейросети будут совершать научные открытия, «которые люди не могли бы сделать сами».
  • Уже к 2026 году, по его словам, появятся новые «поразительные» модели, а к 2030-му они будут способны на то, что непосильно людям. Признаков замедления развития нейросетей Альтман не видит.

Легко могу представить мир, в котором 30-40% задач в экономике будет выполнять ИИ в недалёком будущем.

Сэм Альтман, глава OpenAI
  • Его также спросили о перспективах выхода носимого устройства, которое компания разрабатывает вместе со стартапом Io бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва. В планах «семейство устройств» и «они точно будут выглядеть хорошо». Пока идёт этап исследования, и ждать прототипов в ближайшее время не стоит, добавил Альтман.
  • На критику за постепенный переход OpenAI к коммерческой организации гендиректор ответил: у компании всё ещё некоммерческая структура, и так будет всегда.

Надеюсь, у нас будет самая обеспеченная и самая влиятельная некоммерческая организация всех времён. Это очень важно для нашей миссии.

Сэм Альтман, глава OpenAI
Таня Боброва
AI
OpenAI с командой бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва думают о разработке очков, диктофона и «умной» колонки — The Information

Компания якобы уже заключила соглашение с поставщиком Apple и переманила больше 20 её сотрудников.

Джони Айв (слева) и глава OpenAI Сэм Альтман (справа). Источник: 9To5Mac

#новости #chatgpt

