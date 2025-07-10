OpenAI закрыла сделку по покупке стартапа Io Джони Айва за $6,5 млрд

В июне 2025 года она удалила публикации о сотрудничестве из-за судебного иска к стартапу.Айв и Альтман. Источник: OpenAIКомпания официально закрыла сделку по покупке стартапа бывшего дизайнера Apple Джони Айва, вместе с которым разработает «умное» устройство.В июне 2025 года OpenAI удалила все рекламные материалы и упоминания об Io с сайта и из соцсетей из-за иска о нарушении прав на товарный знак от Iyo — стартапа, который разрабатывает наушники с ИИ.Основатель IyO Джейсон Руголо называл ситуацию «корпоративной агрессией, когда крупные компании пытаются “похоронить” мелкие фирмы». По его словам, он вёл переговоры о сделке с OpenAI, а потом компания сделала «нечто подобное с таким же названием».Теперь на сайте OpenAI появилась новая публикация, где Io называют Io Products Inc. В ней говорится, что команда стартапа официально объединилась с OpenAI, Джони Айв и его студия LoveFrom остаются независимыми и будут отвечать за дизайн в OpenAI.Компания объявила, что купит Io 21 мая 2025 года. Вместе они планируют выпустить «принципиально новое» устройство, но детали публично не раскрывают. На закрытой встрече гендиректор OpenAI Сэм Альтман говорил, что это будет «неносимое» устройство без экрана — не очки и не подобие «умной» броши.16 июня 2025 года главный инженер Io и бывший дизайнер Apple рассказал, что прототип устройства OpenAI появится в продаже как минимум через год, и это «не будут наушники».#новости #openai