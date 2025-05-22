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Ася Карпова
AI

OpenAI собирается разработать карманное устройство без экрана — WSJ

Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв назвал проект разработки «новым направлением в дизайне», узнало издание.

Сооснователь стартапа Io и бывший главный дизайнер Apple Джони Айв во время беседы с главой OpenAI. Источник: OpenAI
Сооснователь стартапа Io и бывший главный дизайнер Apple Джони Айв во время беседы с главой OpenAI. Источник: OpenAI
  • 21 мая 2025 года OpenAI объявила, что купит стартап Io по разработке ИИ-устройств бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва. Вместе они планируют выпустить «принципиально новое» устройство, но детали публично не раскрывают.
  • На закрытой встрече гендиректор OpenAI Сэм Альтман сообщил сотрудникам, что это будет «неносимое» устройство без экрана. Это не очки и не подобие «умной» броши, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на утечку с совещания.
  • Продукт будет помещаться в карман. Он должен стать «третьим основным устройством» после MacBook Pro и iPhone.
  • Альтман назвал его «ИИ-компаньоном», который будет анализировать и запоминать данные из окружающей среды и постоянно сопровождать пользователя, сообщили источники издания. Релиз планируют на конец 2026 года.
  • Глава OpenAI считает, что продукт может увеличить оценку компании на $1 трлн и станет её «самым масштабным» проектом. Он прогнозирует высокий спрос и рассчитывает на невиданную ранее скорость поставок.
Полина Лааксо
Мнения
Джони Айв назвал ИИ-брошь Humane AI Pin и ИИ-помощника Rabbit R1 «очень плохими продуктами»

По мнению бывшего главного дизайнера Apple, рынку нужны «новые подходы к мышлению».

Айв. Источник фото: Bloomberg

#новости #openai

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