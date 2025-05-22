OpenAI собирается разработать карманное устройство без экрана — WSJ

Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв назвал проект разработки «новым направлением в дизайне», узнало издание.Сооснователь стартапа Io и бывший главный дизайнер Apple Джони Айв во время беседы с главой OpenAI. Источник: OpenAI21 мая 2025 года OpenAI объявила, что купит стартап Io по разработке ИИ-устройств бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва. Вместе они планируют выпустить «принципиально новое» устройство, но детали публично не раскрывают.На закрытой встрече гендиректор OpenAI Сэм Альтман сообщил сотрудникам, что это будет «неносимое» устройство без экрана. Это не очки и не подобие «умной» броши, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на утечку с совещания.Продукт будет помещаться в карман. Он должен стать «третьим основным устройством» после MacBook Pro и iPhone.Альтман назвал его «ИИ-компаньоном», который будет анализировать и запоминать данные из окружающей среды и постоянно сопровождать пользователя, сообщили источники издания. Релиз планируют на конец 2026 года.Глава OpenAI считает, что продукт может увеличить оценку компании на $1 трлн и станет её «самым масштабным» проектом. Он прогнозирует высокий спрос и рассчитывает на невиданную ранее скорость поставок.Полина ЛааксоМнениявчераДжони Айв назвал ИИ-брошь Humane AI Pin и ИИ-помощника Rabbit R1 «очень плохими продуктами» По мнению бывшего главного дизайнера Apple, рынку нужны «новые подходы к мышлению».#новости #openai