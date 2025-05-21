OpenAI купит стартап по разработке устройств с ИИ, сооснованный бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом

Айв покинул Apple в 2019 году и открыл дизайнерскую компанию LoveFrom. После этого он продолжал сотрудничать с Apple, в том числе при работе над гарнитурой VisionPro. Уже в 2022 году NYT сообщило со ссылкой на источники, что сотрудничество Apple и Айва завершилось.