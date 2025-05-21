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Полина Лааксо
Деньги

OpenAI купит стартап по разработке устройств с ИИ, сооснованный бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом

Сумма сделки составит $6,5 млрд.

  • 23% в пр��екте Io уже принадлежат OpenAI. Оставшуюся долю — её оценили в $5 млрд — оплатят акциями. Закрыть сделку должны летом 2025 года. Осталось получить одобрение от регуляторов.
  • По словам главы OpenAI Сэма Альтмана, компания планирует выпустить принципиально новый для рынка потребительских устройств продукт. Представить первый хотят в 2026 году.
  • Как устройство будет выглядеть и какие задачи будет решать — не раскрывают, но смартфон оно не заменит. По данным источников WSJ, за два года совместной работы Альтман и Айв размышляли о создании и наушников, и «устройств с камерами».
  • Команда Io из 55 инженеров, разработчиков, исследователей, а также дизайнеров и «производственных экспертов» войдёт в штат OpenAI. Айв — нет, а его бюро LoveFrom сохранит независимость, но вместе они возьмутся за «дизайн и креатив» в OpenAI. И речь не только об аппаратных продуктах, но ещё и о ПО и интерфейсе ChatGPT в частности.
  • Это крупнейшая покупка в истории OpenAI. В начале мая 2025 года Bloomberg рассказывало, что компания также договорилась о выкупе разработчика ИИ-редактора кода Windsurf за $3 млрд.
Айв и Альтман. Источник: OpenAI
Айв и Альтман. Источник: OpenAI

  • Айв покинул Apple в 2019 году и открыл дизайнерскую компанию LoveFrom. После этого он продолжал сотрудничать с Apple, в том числе при работе над гарнитурой VisionPro. Уже в 2022 году NYT сообщило со ссылкой на источники, что сотрудничество Apple и Айва завершилось.

Полина Лааксо
Мнения
Джони Айв назвал ИИ-брошь Humane AI Pin и ИИ-помощника Rabbit R1 «очень плохими продуктами»

По мнению бывшего главного дизайнера Apple, рынку нужны «новые подходы к мышлению».

Айв. Источник фото: Bloomberg

#новости #openai #джониайв

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