OpenAI купит стартап по разработке устройств с ИИ, сооснованный бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом

Сумма сделки составит $6,5 млрд. 23% в пр��екте Io уже принадлежат OpenAI. Оставшуюся долю — её оценили в $5 млрд — оплатят акциями. Закрыть сделку должны летом 2025 года. Осталось получить одобрение от регуляторов.По словам главы OpenAI Сэма Альтмана, компания планирует выпустить принципиально новый для рынка потребительских устройств продукт. Представить первый хотят в 2026 году.Как устройство будет выглядеть и какие задачи будет решать — не раскрывают, но смартфон оно не заменит. По данным источников WSJ, за два года совместной работы Альтман и Айв размышляли о создании и наушников, и «устройств с камерами».Команда Io из 55 инженеров, разработчиков, исследователей, а также дизайнеров и «производственных экспертов» войдёт в штат OpenAI. Айв — нет, а его бюро LoveFrom сохранит независимость, но вместе они возьмутся за «дизайн и креатив» в OpenAI. И речь не только об аппаратных продуктах, но ещё и о ПО и интерфейсе ChatGPT в частности.Это крупнейшая покупка в истории OpenAI. В начале мая 2025 года Bloomberg рассказывало, что компания также договорилась о выкупе разработчика ИИ-редактора кода Windsurf за $3 млрд.Айв и Альтман. Источник: OpenAIАйв покинул Apple в 2019 году и открыл дизайнерскую компанию LoveFrom. После этого он продолжал сотрудничать с Apple, в том числе при работе над гарнитурой VisionPro. Уже в 2022 году NYT сообщило со ссылкой на источники, что сотрудничество Apple и Айва завершилось.Полина ЛааксоМнениявчераДжони Айв назвал ИИ-брошь Humane AI Pin и ИИ-помощника Rabbit R1 «очень плохими продуктами» По мнению бывшего главного дизайнера Apple, рынку нужны «новые подходы к мышлению».#новости #openai #джониайв