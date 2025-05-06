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Карина Пардаева
AI

OpenAI договорилась о покупке разработчика ИИ-редактора кода Windsurf за $3 млрд — Bloomberg

Сделка станет крупнейшим приобретением в истории компании.

  • Как сообщили источники Bloomberg, сделка пока не закрыта. OpenAI и Windsurf отказались от комментариев.
  • Покупка может усилить позиции OpenAI на фоне растущей конкуренцией на рынке ИИ-помощников для написания кода, пишет агентство.
  • Конкуренты OpenAI — Anthropic и принадлежащий Microsoft GitHub — также предлагают подобные инструменты, отмечает издание. Инвесторы поддерживают и новые стартапы в этой сфере, например, разработчик платформы Cursor привлёк $900 млн при оценке в $9 млрд.
  • Windsurf (ранее — Codeium) основана в 2021 году и за всё время привлекла свыше $200 млн, следует из данных PitchBook. В августе 2024-го инвесторы оценивали Codeium в $1,25 млрд.
  • В феврале 2025-го источники TechCrunch говорили, что компания вела переговоры о привлечении денег при оценке в $2,85 млрд. В апреле 2025-го Bloomberg узнал, что OpenAI ведёт переговоры о покупке Windsurf.
Валерия Ильина
AI
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#новости #openai

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