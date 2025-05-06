OpenAI договорилась о покупке разработчика ИИ-редактора кода Windsurf за $3 млрд — Bloomberg

Сделка станет крупнейшим приобретением в истории компании.Как сообщили источники Bloomberg, сделка пока не закрыта. OpenAI и Windsurf отказались от комментариев.Покупка может усилить позиции OpenAI на фоне растущей конкуренцией на рынке ИИ-помощников для написания кода, пишет агентство.Конкуренты OpenAI — Anthropic и принадлежащий Microsoft GitHub — также предлагают подобные инструменты, отмечает издание. Инвесторы поддерживают и новые стартапы в этой сфере, например, разработчик платформы Cursor привлёк $900 млн при оценке в $9 млрд.Windsurf (ранее — Codeium) основана в 2021 году и за всё время привлекла свыше $200 млн, следует из данных PitchBook. В августе 2024-го инвесторы оценивали Codeium в $1,25 млрд.В феврале 2025-го источники TechCrunch говорили, что компания вела переговоры о привлечении денег при оценке в $2,85 млрд. В апреле 2025-го Bloomberg узнал, что OpenAI ведёт переговоры о покупке Windsurf.Валерия ИльинаAI29.11.2024Нейросети для программирования: 9 сервисов, которые упростят работу с кодом Для всех: от студентов и джунов до сеньоров и лидов. #новости #openai