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Евгения Евсеева
Право

OpenAI удалила упоминания о стартапе Io Джони Айва из-за судебной претензии к названию

На сделку между компаниями это не повлияет.

  • OpenAI удалила все упоминания о стартапе со своего сайта и из соцсетей, также пропали все рекламные материалы с ним, пишут TechCrunch и The Verge.
  • Компания объявила o покупке Io по разработке ИИ-устройств, основанного бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом, в мае 2025 года. Вместе они планируют выпустить «принципиально новое» устройство, но детали публично не раскрывают. По данным WSJ, это будет карманная техника без экрана.
  • В OpenAI сообщили, что сделка всё ещё в процессе, но упоминания о ней удалили из-за иска о нарушении прав на товарный знак Iyo.
  • Это стартап по производству слуховых аппаратов, созданный на базе лаборатории X от Alphabet. Один из её продуктов — наушники с ИИ. Компания подала иск к Io о нарушении прав на товарный знак в июне 2025 года.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru

#новости

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