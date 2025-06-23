OpenAI удалила упоминания о стартапе Io Джони Айва из-за судебной претензии к названию

На сделку между компаниями это не повлияет.OpenAI удалила все упоминания о стартапе со своего сайта и из соцсетей, также пропали все рекламные материалы с ним, пишут TechCrunch и The Verge.Компания объявила o покупке Io по разработке ИИ-устройств, основанного бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом, в мае 2025 года. Вместе они планируют выпустить «принципиально новое» устройство, но детали публично не раскрывают. По данным WSJ, это будет карманная техника без экрана.В OpenAI сообщили, что сделка всё ещё в процессе, но упоминания о ней удалили из-за иска о нарушении прав на товарный знак Iyo.Это стартап по производству слуховых аппаратов, созданный на базе лаборатории X от Alphabet. Один из её продуктов — наушники с ИИ. Компания подала иск к Io о нарушении прав на товарный знак в июне 2025 года.Скриншот vc.ru#новости