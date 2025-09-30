Популярное
Таня Боброва
AI

«Сбер» выложил в открытый доступ модель для генерации видео Kandinsky Video Lite

И открыл доступ к обновлённой модели для создания векторных представлений текста.

Пример видео, сгенерированного с помощью Kandinsky 4.0 Video. Источник: «Сбер»
  • Модель для создания векторных представлений текста называется Giga-Embeddings, для генерации видео — Kandinsky Video Lite. Обе распространяются по открытой лицензии — их можно свободно использовать в коммерческих проектах, сообщил «Сбер».
  • Kandinsky Video Lite на 2 млрд параметров позволяет создавать видео длительностью до 10 секунд по текстовому запросу. В компании отметили, что модель обучили хорошо понимать характерные для России объекты. В открытый доступ также выложили «ускоренную» версию Kandinsky Video Lite Flash.
  • С помощью Giga-Embeddings разработчики смогут быстро создавать чат-ботов и «умных» помощников для эффективной обработки корпоративных данных, а бизнес получит инструмент для повышения качества поиска по документам, аналитики данных и автоматизированной поддержки пользователей на основе актуальной информации, добавили в компании.
  • Kandinsky Video Lite доступна на Hugging Face, GitVerse и GitHub. Giga-Embeddings — на Hugging Face и GitVerse.
Валерия Ильина
AI
Нейросеть Kandinsky для генерации картинок и видео

Обзор и подсказки для удобной работы.

Нейросеть Kandinsky для генерации картинок и видео

#новости

