«Сбер» выложил в открытый доступ модель для генерации видео Kandinsky Video Lite

И открыл доступ к обновлённой модели для создания векторных представлений текста.Пример видео, сгенерированного с помощью Kandinsky 4.0 Video. Источник: «Сбер»Модель для создания векторных представлений текста называется Giga-Embeddings, для генерации видео — Kandinsky Video Lite. Обе распространяются по открытой лицензии — их можно свободно использовать в коммерческих проектах, сообщил «Сбер».Kandinsky Video Lite на 2 млрд параметров позволяет создавать видео длительностью до 10 секунд по текстовому запросу. В компании отметили, что модель обучили хорошо понимать характерные для России объекты. В открытый доступ также выложили «ускоренную» версию Kandinsky Video Lite Flash.С помощью Giga-Embeddings разработчики смогут быстро создавать чат-ботов и «умных» помощников для эффективной обработки корпоративных данных, а бизнес получит инструмент для повышения качества поиска по документам, аналитики данных и автоматизированной поддержки пользователей на основе актуальной информации, добавили в компании.Kandinsky Video Lite доступна на Hugging Face, GitVerse и GitHub. Giga-Embeddings — на Hugging Face и GitVerse.Валерия ИльинаAI05.09.2024Нейросеть Kandinsky для генерации картинок и видео Обзор и подсказки для удобной работы.#новости