Виктория Ли
AI

Meta* рассматривает покупку производителя чипов Rivos, чтобы снизить затраты для развития своей ИИ-инфраструктуры — Bloomberg

До этого компания пыталась купить разработчика чипов FuriosaAI.

Источник: Rivos
Источник: Rivos
  • О предполагаемой покупке Bloomberg рассказали анонимные источники. Условия сделки не разглашаются. Meta* — один из крупнейших клиентов Rivos, сообщает издание.
  • По сообщениям Reuters, чипы Rivos оптимизированы для работы с большими языковыми моделями и анализом данных. В их основе лежит архитектура RISC-V с открытым кодом — это позволяет компании не платить лицензионные сборы.
  • Капитализация Rivos составила $2 млрд в августе 2025 года, пишет Bloomberg со ссылкой на The Information.
  • Meta* считает развитие собственной ИИ-инфраструктуры ключевой задачей, пишет Bloomberg. В марте 2025 года компания приступила к созданию специализированных чипов для ИИ, «которые могли бы превзойти по эффективности традиционные GPU, сократить затраты и снизить зависимость от Nvidia». Однако, по словам собеседников издания, темпы разработки «оказались ниже ожидаемых».
  • В первой половине 2025 года Meta* планировала купить производителя чипов FuriosaAI за $800 млн, как сообщало Bloomberg со ссылкой на источники. В марте южнокорейская компания отклонила сделку и предпочла развиваться самостоятельно.

*Meta, владеющая Facebook, WhatsApp, Instagram и Meta AI, признана в России экстремистской и запрещена.

#новости

